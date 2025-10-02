Bosz ziet andere man van de wedstrijd dan UEFA: ‘Hij was ongekend’

Peter Bosz is het niet eens met de UEFA dat de beste speler van PSV was, zo laat hij na afloop van het gelijkspel met Bayer Leverkusen (1-1) weten. De oefenmeester geeft aan juist van als spits te hebben genoten.

PSV moest het op bezoek bij Bayer Leverkusen doen met een behoorlijk uitgeklede aanval. Ricardo Pepi, Alassane Pléa en Myron Boadu ontbraken allen door blessures, waardoor de negentienjarige Robin van Duiven de enige spits was in de selectie van Bosz. De oefenmeester besloot om de jongeling niet voor de leeuwen te gooien, maar in plaats daarvan Til als gelegenheidsspits op te stellen.

Met de middenvelder in de punt van de aanval dacht PSV vroeg op voorsprong te komen via Ivan Perisic, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel. In de tweede helft wist de thuisploeg te scoren via Christian Kofane, die profiteerde van een fout van Jerdy Schouten. Niet veel later maakte Saibari de gelijkmaker. De Marokkaan werd na de wedstrijd door de UEFA tot man van de wedstrijd benoemd.

Daar is Bosz het niet mee eens, zo maakt hij na de wedstrijd duidelijk. “Ik vond Guus Til misschien wel onze beste man”, laat de PSV-trainer weten. “Hoe hij dat ingevuld heeft, dat was van een hoog niveau en hij heeft een arbeid geleverd die ongekend was. De arbeid die hij heeft geleverd als spits vind ik bijzonder.” Overigens zou Til zelf een vaste rol in de spits niet zien zitten.