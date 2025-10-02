Live voetbal

Bosz ziet andere man van de wedstrijd dan UEFA: ‘Hij was ongekend’

PSV-trainer Peter Bosz
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
2 oktober 2025, 09:02

Peter Bosz is het niet eens met de UEFA dat Ismael Saibari de beste speler van PSV was, zo laat hij na afloop van het gelijkspel met Bayer Leverkusen (1-1) weten. De oefenmeester geeft aan juist van Guus Til als spits te hebben genoten.

PSV moest het op bezoek bij Bayer Leverkusen doen met een behoorlijk uitgeklede aanval. Ricardo Pepi, Alassane Pléa en Myron Boadu ontbraken allen door blessures, waardoor de negentienjarige Robin van Duiven de enige spits was in de selectie van Bosz. De oefenmeester besloot om de jongeling niet voor de leeuwen te gooien, maar in plaats daarvan Til als gelegenheidsspits op te stellen.

Met de middenvelder in de punt van de aanval dacht PSV vroeg op voorsprong te komen via Ivan Perisic, maar zijn goal werd afgekeurd wegens buitenspel. In de tweede helft wist de thuisploeg te scoren via Christian Kofane, die profiteerde van een fout van Jerdy Schouten. Niet veel later maakte Saibari de gelijkmaker. De Marokkaan werd na de wedstrijd door de UEFA tot man van de wedstrijd benoemd.

Daar is Bosz het niet mee eens, zo maakt hij na de wedstrijd duidelijk. “Ik vond Guus Til misschien wel onze beste man”, laat de PSV-trainer weten. “Hoe hij dat ingevuld heeft, dat was van een hoog niveau en hij heeft een arbeid geleverd die ongekend was. De arbeid die hij heeft geleverd als spits vind ik bijzonder.” Overigens zou Til zelf een vaste rol in de spits niet zien zitten.

Leverkusen - PSV

Bayer Leverkusen
1 - 1
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Peter Bosz

Peter Bosz
PSV
Team: PSV
Functie: Coach
Leeftijd: 61 jaar (21 nov. 1963)

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
2
6
6
2
Real Madrid
2
6
6
3
PSG
2
5
6
4
Inter
2
5
6
5
Arsenal
2
4
6
6
Qarabağ
2
3
6
7
Dortmund
2
3
4
8
Man City
2
2
4
9
Tottenham
2
1
4
10
Atlético
2
3
3
11
Newcastle
2
3
3
12
Marseille
2
3
3
13
Club Brugge
2
2
3
14
Sporting
2
2
3
15
Frankfurt
2
0
3
16
Barcelona
2
0
3
17
Liverpool
2
0
3
18
Chelsea
2
-1
3
19
Napoli
2
-1
3
20
R. Union SG
2
-2
3
21
Galatasaray
2
-3
3
22
Atalanta
2
-3
3
23
Juventus
2
0
2
24
Bodø/Glimt
2
0
2
25
Leverkusen
2
0
2
26
Villarreal
2
-1
1
27
PSV
2
-2
1
28
København
2
-2
1
29
Olympiakos
2
-2
1
30
Monaco
2
-3
1
31
Slavia
2
-3
1
32
Pafos
2
-4
1
33
Benfica
2
-2
0
34
Athletic
2
-5
0
35
Ajax
2
-6
0
36
Kairat
2
-8
0

