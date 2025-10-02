PSV-speler klaagt bij Peter Bosz over zijn positie: ‘Hij vindt het niet zo leuk op die plek’

geniet niet van zijn rol als gelegenheidsspits bij PSV, zo weet Hans Kraay junior te vertellen bij Voetbalpraat van ESPN. De aanvallende middenvelder moest in de Champions League-wedstrijd tegen Bayer Leverkusen (1-1) opdraven als ‘nummer negen’, al speelt Til liever niet op die plek.

PSV verkeert momenteel in grote problemen als het gaat om de spitspositie. Door blessures van Alassane Pléa, Ricardo Pepi en Myron Boadu is het puzzelen voor trainer Peter Bosz in de punt van de aanval. Tegen Leverkusen stond Til als diepste aanvaller op het wedstrijdformulier. De middenvelder vulde dat niet onaardig in en leverde de assist op de 1-1 van Ismael Saibari.

“Hij schijnt gezegd te hebben, met al die spitsenperikelen: trainer, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo leuk op negen. Dat schijnt hij gezegd te hebben!”, weet Kraay junior. “Dat vind ik weer zo ongelooflijk eerlijk: hij is de enige speler die ik ken die soms zegt dat hij voetbal helemaal niet leuk vindt. En dat hij ook weleens chagrijnig naar zijn werk toe gaat. En dat hij het soms weer hartstikke leuk vindt”, vervolgt de analist bij Voetbalpraat.

Kraay junior genoot woensdagavond optimaal van Til. “Hij hield wat ballen vast en gaf wat passjes met buitenkant voet… ik ben groot fan van Guus Til”, aldus de oud-voetballer.

