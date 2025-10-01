Opmerkelijk: PSV-speler te laat voor tweede helft, Eindhovenaren starten met 10 man

Een hele opmerkelijke start van de tweede helft van de wedstrijd tussen Bayer Leverkusen en PSV. Na een doelpuntloze eerste helft stonden er – zonder dat er een rode kaart was gevallen – slechts 21 veldspelers op het veld bij aanvang van het tweede bedrijf. Bij PSV maakte pas na het fluitsignaal zijn opwachting op het veld.

Saibari bezet woensdagavond de nummer-tien-positie namens PSV, maar kon zich in de eerste helft nog niet onderscheiden. Na de thee verscheen de Marokkaan iets later dan zijn ploeggenoten – en de tegenstanders van Bayer Leverkusen – op het veld. “Voorlopig staan er tien spelers op het veld in de BayArena”, constateerde ook Ziggo Sport-commentator Albert Mantingh.

Artikel gaat verder onder video

Glenn Nyberg, scheidsrechter van dienst, wachtte even met het startsignaal voor de tweede helft, maar besloot – zonder de aanwezigheid van Saibari – gewoon te beginnen. Na een seconde of vijftien sprintte de middenvelder vanuit de catacombe het veld op, waardoor het weer elf tegen elf was in Leverkusen.

Waarom de Marokkaan later op het veld verscheen, is vooralsnog onduidelijk. Het is overigens niet voor het eerst dat Saibari in het nieuws komt omdat hij te laat is.

We kunnen je hulp goed gebruiken! Stem hier op FCUpdate als website van het jaar en maak kans op prachtige prijzen!