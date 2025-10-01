Live voetbal

Opmerkelijk: PSV-speler te laat voor tweede helft, Eindhovenaren starten met 10 man

PSV start tweede helft tegen Leverkusen met slechts tien spelers
Foto: © Ziggo Sport
Luuk van Grinsven
1 oktober 2025, 22:25   Bijgewerkt: 23:52

Een hele opmerkelijke start van de tweede helft van de wedstrijd tussen Bayer Leverkusen en PSV. Na een doelpuntloze eerste helft stonden er – zonder dat er een rode kaart was gevallen – slechts 21 veldspelers op het veld bij aanvang van het tweede bedrijf. Bij PSV maakte Ismael Saibari pas na het fluitsignaal zijn opwachting op het veld.

Saibari bezet woensdagavond de nummer-tien-positie namens PSV, maar kon zich in de eerste helft nog niet onderscheiden. Na de thee verscheen de Marokkaan iets later dan zijn ploeggenoten – en de tegenstanders van Bayer Leverkusen – op het veld. “Voorlopig staan er tien spelers op het veld in de BayArena”, constateerde ook Ziggo Sport-commentator Albert Mantingh.  

Artikel gaat verder onder video

Glenn Nyberg, scheidsrechter van dienst, wachtte even met het startsignaal voor de tweede helft, maar besloot – zonder de aanwezigheid van Saibari – gewoon te beginnen. Na een seconde of vijftien sprintte de middenvelder vanuit de catacombe het veld op, waardoor het weer elf tegen elf was in Leverkusen.

Waarom de Marokkaan later op het veld verscheen, is vooralsnog onduidelijk. Het is overigens niet voor het eerst dat Saibari in het nieuws komt omdat hij te laat is.

Leverkusen - PSV

Bayer Leverkusen
1 - 1
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Ismael Saibari

Ismael Saibari
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 24 jaar (28 jan. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
7
2
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
19
5
2022/2023
PSV
17
0

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
2
6
6
2
Real Madrid
2
6
6
3
PSG
2
5
6
4
Inter
2
5
6
5
Arsenal
2
4
6
6
Qarabağ
2
3
6
7
Dortmund
2
3
4
8
Man City
2
2
4
9
Tottenham
2
1
4
10
Atlético
2
3
3
11
Newcastle
2
3
3
12
Marseille
2
3
3
13
Club Brugge
2
2
3
14
Sporting
2
2
3
15
Frankfurt
2
0
3
16
Barcelona
2
0
3
17
Liverpool
2
0
3
18
Chelsea
2
-1
3
19
Napoli
2
-1
3
20
R. Union SG
2
-2
3
21
Galatasaray
2
-3
3
22
Atalanta
2
-3
3
23
Juventus
2
0
2
24
Bodø/Glimt
2
0
2
25
Leverkusen
2
0
2
26
Villarreal
2
-1
1
27
PSV
2
-2
1
28
København
2
-2
1
29
Olympiakos
2
-2
1
30
Monaco
2
-3
1
31
Slavia
2
-3
1
32
Pafos
2
-4
1
33
Benfica
2
-2
0
34
Athletic
2
-5
0
35
Ajax
2
-6
0
36
Kairat
2
-8
0

Complete Stand

