Valentijn Driessen onthult waardoor Ismael Saibari zo vaak te laat komt bij PSV

komt met regelmaat te laat bij PSV, waarvoor hij woensdag buiten de wedstrijdselectie werd gelaten door Peter Bosz. Volgens Valentijn Driessen komt dit doordat de Marokkaan regelmatig in Amsterdam en Antwerpen te vinden is en onvoldoende rekening houdt met drukte op de wegen.

PSV ging woensdagavond op bezoek bij Arsenal in de Champions League (2-2), maar deed dit zonder Saibari. De middenvelder was door Bosz voor straf in het spelershotel achtergelaten, zo vertelde de oefenmeester op de persconferentie na het duel. “Hij was voor de zoveelste keer te laat. Het was niet de eerste keer en ook niet de vijfde keer. Ik was er klaar mee en heb hem in het hotel gelaten”, klonk de uitleg van de trainer.

In een video van De Telegraaf doet Driessen een boekje open over de slechte gewoonte van Saibari. “Voor de zoveelste keer te laat”, geeft de journalist aan wanneer de naam van de Marokkaan valt. Driessen weet wel waarom Saibari zo vaak te laat komt bij PSV. “Hij zit graag in de auto, want hij zit graag met mensen om zich heen buiten PSV waar hij zich prettig bij voelt.” De middenvelder zit daardoor vaak in Antwerpen en Amsterdam. “Dan moet je continu met de auto heen en weer en zowel Eindhoven – Antwerpen als Eindhoven – Amsterdam en vice versa, dat zijn drukke wegen.”

Nu kwam Saibari ook te laat voor een Europees duel, nadat hij volgens Driessen eerder om dezelfde reden in de halve finale van de KNVB Beker tegen Go Ahead Eagles op de bank begon. “Uiteindelijk moet je een keer een stevige beslissing nemen, dat heeft Peter Bosz nu gedaan”, stelt de verslaggever. “Te hopen is dat Saibari het oppakt, voortaan goed op zijn klok kijkt en op tijd komt.” Driessen weet dat ook andere clubs deze gewoonte zien, die een gebrek aan ‘professionele instelling’ laat zien. De journalist heeft vervolgens een welgemeend advies voor Saibari. “Als je iedere keer te laat komt, betekent dat dat je ook te laat vertrekt, dus moet je misschien iets vroeger vertrekken.”

