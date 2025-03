Kwakman en Luijckx genieten van ‘unieke’ kwaliteit Perisic

De tweebenigheid van is een zeer ‘unieke’ kwaliteit van hem, zo stelt Kees Kwakman. De Kroaat wist woensdagavond met links een fraaie goal te maken voor PSV op bezoek bij Arsenal (2-2), maar schiet ballen er ook regelmatig met rechts in. Volgens Kees Luijckx is dat voor een verdediger heel lastig om tegen te spelen.

Perisic toonde woensdag weer eens zijn klasse bij PSV. Na ruim een kwartier spelen op bezoek bij Arsenal schoot de aanvaller zijn ploeg naast de Londenaren. Met zijn linkerbeen kreeg hij de bal, die redelijk onder hem lag, fraai in de bovenhoek. “Goeie spitsengoal”, stelt Danny Koevermans bij Voetbalpraat. “Dat hij de bal met zo’n lichaamshouding nog in de bovenhoek weet te krijgen, dat is wel echt heel goed hoor.”

Bij Kwakman was het vooral opgevallen dat Perisic zijn treffer met links maakte. “Dat links en rechts, dat is natuurlijk zo uniek”, geeft de analist daarover aan. “Als je ziet hoe puur links en rechts hij is, dat geeft zo veel extra aan een speler.” Ook het uitvoeren van scharen is volgens Kwakman een stuk effectiever bij een tweebenige speler. “Dan gaat ‘ie weer naar links, dan naar rechts.”

“Voor een verdediger is het natuurlijk ook heel moeilijk te verdedigen”, haakt Luijckx daarop in. “Je kunt een voorzet geven, buitenom, binnendoor. Ook nu met het afwerken.” De oud-verdediger legt uit dat spelers in de defensie vaak focussen op het sterke been van hun tegenstanders. “Maar bij Perisic weet je het niet. Maar in alles, hij is een alleskunner.”

