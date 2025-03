‘PSV wil contract vaste waarde openbreken en gaat spoedig om tafel’

PSV wil het contract van openbreken en verlengen, zo weet transferjournalist Mounir Boualin. De Eindhovenaren zijn blij met de prestaties van de aanvallende middenvelder en zullen binnenkort met hem om tafel gaan om een nieuwe verbintenis te bespreken.

Nadat Til in 2019 de stap van AZ naar Spartak Moskou had gezet, keerde hij in 2021 terug naar Nederland, op huurbasis naar Feyenoord. Een jaar later wilde de aanvallende middenvelder Rusland definitief verlaten, waarbij PSV uitkomst bood. De rechtspoot maakte voor drie miljoen euro de stap naar Eindhoven, waar men zeer tevreden over hem is.

Bij PSV is men zelfs zo blij met Til, dat de clubleiding hem langer wil behouden, zo stelt Boualin. De huidige verbintenis in het Philips Stadion van de middenvelder loopt nog tot medio 2026. De gesprekken over een nieuw contract zullen spoedig van start gaan. Het is niet duidelijk met hoeveel jaar PSV Til graag verlengt.

Til heeft bij PSV al meerdere prijzen gewonnen. Zo legde hij vorig seizoen beslag op zijn eerste landstitel, terwijl hij een jaar eerder de KNVB Beker won. In zowel 2023 en 2024 wist hij ook de Johan Cruijff Schaal te winnen. In bijna drie seizoenen bij PSV speelde de middenvelder 127 duels, waarin hij 35 doelpunten maakte en ook 22 keer aangever was. Tot dusver kwam de 27-jarige ook zes keer in actie voor Oranje, waarin hij een keer scoorde.

#PSV wil het contract van Guus Til open breken. De Eindhovenaren zijn tevreden over de verrichtingen van de aanvallende middenvelder en willen dat belonen met een verbeterd contract. Lees meer via: https://t.co/R0mTIIrQHf — Mounir Boualin (@MounirBoualin) March 13, 2025

