Arsenal-fan refereert naar Ajax richting PSV-supporters, Eindhovenaren zijn woest

PSV is woensdagavond zoals verwacht uitgeschakeld in de Champions League door Arsenal. In de returnwedstrijd, die om des keizers baard ging, werd het 2-2. Een Arsenal-fan wilde het leven van de PSV-supporters nog zuurder maken met een treiterende actie en een referentie naar Ajax.

In de Eredivisie staat PSV ondertussen op flinke achterstand op de ploeg van Francesco Farioli. Door de ineenstorting van de mannen van Peter Bosz heeft Ajax op dit moment een marge van acht punten.

Een Arsenal-fan vond het woensdagavond een goed idee om supporters die PSV een warm hart toedragen te herinneren aan hun grootste concurrent en rivaal. De Gunner nam een vlag mee naar het Emirates Stadium, met daarop het Ajax-logo. Daarbij schreeuwde hij richting het uitvak: "Ajax Amsterdam!"

De supporters van PSV namen hem dat niet in dank af en startten een flink fluitconcert. Ook zijn er meerdere handgebaren richting de Arsenal-fan te zien.

Deze supporter wist maar al te goed hoe hij het uitvak van PSV moest provoceren in Londen. pic.twitter.com/TRhJdgLWXM — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) March 13, 2025

