Guus Hiddink noemt speler die momenteel niks toevoegt aan PSV

voegt momenteel niets toe aan het spel van PSV, zo concludeert Guus Hiddink bij Ziggo Sport na afloop van de wedstrijd op bezoek bij Arsenal (2-2). Volgens de oud-trainer blijft de middenvelder te veel achter zijn tegenstander lopen als PSV de bal heeft, waardoor hij nauwelijks bij het spel betrokken is.

Schouten kan bij PSV steevast rekenen op een basisplaats. Woensdagavond tegen Arsenal werd hij in de rust gewisseld voor Joey Veerman. “Ik weet niet of het een blessure was of dat hij ondermaats presteerde”, begint Hiddink daarover in de nabeschouwing van Ziggo Sport. “Ik vond dat hij wat passief was.”

LEES OOK: Bosz hield Saibari voor straf buiten selectie tegen Arsenal: 'Ik was er klaar mee'

Als controleur speelt Schouten in een zeer centrale rol, waarmee hij ook zo nu en dan de aanval moet ondersteunen, zo denkt Hiddink. “Daar bouwt een team helemaal op. Een foutje kun je een keer maken, maar hij is meer toeschouwer dan initiator”, luidt het oordeel van de voormalig trainer, die het tussen 1987 en 1990 en tussen 2002 en 2006 voor het zeggen had in Eindhoven. Hiddink illustreert dat door te stellen dat Arsenal twee man voorin zette om door te jagen op de centrale verdedigers. “Dat betekent dat hij de extra man op het middenveld kan zijn. Maar hij is passief, hij blijft maar achter zijn man lopen.”

LEES OOK: Luuk de Jong blij voor PSV-ploeggenoot: 'Die jongen heeft het moeilijk'

Hiddink weet dat Schouten ook een stuk ‘actiever’ kan spelen. “We hebben hem in die rol gezien bij PSV, maar ook bij het Nederlands elftal”, legt de analist uit. Wytse van der Goot vraagt of het verval van PSV te maken heeft met het verval van Schouten, maar dat kun je volgens Hiddink niet ‘op het conto van één speler schrijven’. André Ooijer voegt eraan toe dat Schouten in de eerste seizoenshelft een periode heeft gemist met een blessure. “Dan komt hij terug, is hij nog niet helemaal op zijn niveau, toen is het niet goed gegaan”, stelt de oud-verdediger.

