Luuk de Jong blij voor PSV-ploeggenoot: 'Die jongen heeft het moeilijk'

is na het 2-2 gelijkspel tussen Arsenal en PSV vooral heel blij voor ploeggenoot . De 22-jarige buitenspeler kreeg in het Emirates Stadium een zeldzame kans in de basis en beloonde het vertrouwen van trainer Peter Bosz door op fraaie wijze de eindstand op het bord te zetten.

Driouech werd afgelopen zomer door PSV overgenomen van Excelsior, nadat hij diezelfde overstap vorig seizoen op de slotdag van de winterse transfermarkt al aan zijn neus voorbij had zien gaan. Vanwege blessures én de pittige concurrentie van Noa Lang, Johan Bakayoko, Ivan Perisic en (voor de winterstop) Hirving Lozano begon Driouech tot woensdagavond echter nog niet één keer in de basis van PSV, al kwam hij als invaller al wel in zestien verschilende wedstrijden binnen de lijnen.

Daar kwam in de return tegen Arsenal dus verandering in. Driouech mocht starten en tekende twintig minuten voor tijd met een heerlijke chip over Arsenal-keeper David Raya voor de 2-2. De Jong, die rust kreeg maar vlak voor de goal van Driouech door Bosz binnen de lijnen werd gebracht, verschijnt na de wedstrijd voor de camera's van Ziggo Sport. "Jazeker, het uitvak was het hoogtepunt van de avond", zegt de spits over de feestende PSV-supporters in het Emirates Stadium. "Maar de goal van Couhaib was ook wel een hoogtepuntje van de avond. Dat was een goeie goal, ook mooi voor zo'n jongen. Hij heeft het ook moeilijk als hij wat minder speelt. En hij speelt dan zo'n wedstrijd en maakt dan zo'n goal in de Champions League, dat moet zo'n jongen ook vertrouwen geven om door te gaan en keihard te blijven werken", aldus De Jong.

De doelpuntenmaker zelf meldde zich even later in de catacomben voor de microfoon van Ziggo-verslaggever Noa Vahle en deed dat vanzelfsprekend met een brede grijns. "Dit was best wel een hele mooie avond. Mijn basisdebuut in de Champions League. Ik wist vandaag pas dat ik mocht starten, maar ik was superblij, het is natuurlijk een kans voor mij om me te laten zien. Ik denk dat ik vandaag een hele goede pot op het matje heb gelegd." Zijn doelpunt had hij van tevoren al uitgedacht, zo zegt Driouech even later. "Het was een mooie goal, ik heb hem net teruggekeken, heb hem doorgestuurd gekregen door familie. Ik dacht: als ik één tegen één kom, dan chip ik 'm gewoon." Driouech vierde zijn treffer uitbundig met de meegereisde PSV-fans. "Je staat natuurlijk met 9-2 achter inmiddels, maar ze zeiden: 'Vier lekker je goal'", aldus de doelpuntenmaker.

