Zinchenko doet oude liefde PSV pijn en doet dan dit: 'Hartverwarmend'

PSV is door toedoen van oude bekende al vroeg op achterstand gekomen in de returnwedstrijd tegen Arsenal. De Oekraïner passeerde doelman Walter Benítez al na zes minuten spelen met een bekeken schot van afstand en oogst lof met zijn reactie.

Zinchenko, inmiddels 28 jaar oud, werd in het seizoen 2016/17 door zijn toenmalige werkgever Manchester City verhuurd aan PSV. Dat herinnert de middenvelder zich nog altijd, zo bleek op het moment dat hij Arsenal op fraaie wijze de voorsprong bezorgde in de return tegen de Eindhovenaren. Zinchenko dribbelde naar zijn linkerbeen en passeerde Benítez met een knal van een meter of 20 in de verre hoek: 1-0.

In plaats van te juichen hield Zinchenko zijn handen vervolgens verontschuldigend omhoog, terwijl zijn teamgenoten hem feliciteerden met zijn treffer. "Hij juicht niet, want natuurlijk is PSV zijn oude liefde", zegt Ziggo-commentator Albert Mantingh. "Maar dit is wel heel snel alweer een doelpunt voor Arsenal", verwijst de commentator naar de 1-7 van vorige week in het Philips Stadion.

Mossou looft niet-juichende Zinchenko: 'Pure liefde en oneindig respect'

De reactie van Zinchenko op zijn treffer valt in goede aarde. Zo schrijft Algemeen Dagblad-journalist Sjoerd Mossou op X: "Hartverwarmend hoe Zinchenko niet juicht. Pure liefde en oneindig respect voor de club die hem ooit één jaartje huurde." De voorsprong van Arsenal zou overigens niet lang standhouden. Een kwartiertje later bracht gelegenheidsspits Ivan Perisc de stand met een heerlijke treffer weer op gelijke hoogte: 1-1.

Met een geweldige pegel doet hij zijn oude ploeg pijn.. 💔#ZiggoSport #UCL #ARSPSV pic.twitter.com/ZgOQyn71Dt — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 12, 2025 Hartverwarmend hoe Zinchenko niet juicht.



Pure liefde en oneindig respect voor de club die hem ooit één jaartje huurde. — Sjoerd Mossou (@sjoerdmossou) March 12, 2025

