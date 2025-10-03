PSV sluit 'nieuwe, lange en grote deal' en harkt miljoenen binnen

PSV en Philips gaan langer met elkaar samenwerken. Het Eindhovens Dagblad meldt dat beide partijen een 'nieuwe, lange en grote deal' hebben beklonken die de Eindhovenaren 'miljoenen oplevert'. PSV en oprichter Philips werken al 112 samen en deze wordt verlengd tot liefst 2031.

Bijna tien jaar geleden verdween Philips van de voorkant van het PSV als hoofdsponsor. Het bedrijf wilde plaatsmaken voor andere partijen, maar is desondanks nog steeds de grootste geldschieter van de Eindhovenaren, met een jaarlijkse bijdrage van naar schatting tussen de drie en vier miljoen euro. "Onze samenwerking gaat om veel meer dan geld”, vertelt Philips-topman Roy Jakobs. "Het gaat om de brede inzet die we samen willen doen. We willen allebei succesvol zijn, maar wel op een manier die maatschappelijke impact heeft.”

Met de verlengde samenwerking blijft Philips de naamgever van het stadion van PSV. Daarnaast huurt het bedrijf meerdere ruimtes in het stadion en werken de partijen op medisch gebied samen met elkaar. "Wij blijven in het hart van PSV en dat van de supporter. Philips knipt de navelstreng met PSV niet door", stelt Jakobs. Zowel PSV als Philips koesteren de langstlopende relatie ter wereld op het gebied van sportsponsoring.

Wel heeft Philips nog een grote wens: uitbreiding van het stadion. "Er zijn grote wachtlijsten en de behoefte is er", aldus Jakobs. "PSV wil op het allerhoogste niveau meedraaien en daar hoort een groter stadion bij. Prachtig is vooral dat het op de plek kan waar het allemaal is begonnen", besluit hij.