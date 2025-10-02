Duitse media zien ‘perfecte valse start’ van Leverkusen en loven Saibari

Live voetbal

Malik Tillman in het shirt van Bayer Leverkusen
Foto: © Imago
Niels Hassfeld
2 oktober 2025, 08:33

Bayer Leverkusen maakt in de Champions League nog geen indruk op de Duitse pers, nadat ook de wedstrijd tegen PSV niet werd gewonnen. Met twee punten uit twee duels gaat het niet de goede kant op voor Die Werkself. De Duitse kranten hebben wel positieve woorden over voor Ismael Saibari.

PSV wist woensdagavond knap gelijk te spelen op bezoek bij Bayer Leverkusen (1-1). Doordat de Duitsers in de eerste Champions League-wedstrijd ook slechts een punt pakten op bezoek bij FC Kopenhagen (2-2), staan ze na twee op papier makkelijkere duels pas op twee punten. “Een perfecte valse start”, omschrijft Sport1 de campagne van Leverkusen tot dusver. “De ploeg staat nu onder een enorme druk om de knock-outfase te bereiken in deze Champions League tegen alle Europese zwaargewichten.”

Ook Kicker verwacht dat Leverkusen het heel moeilijk gaat krijgen om de volgende ronde te bereiken. “Opnieuw geen zege. Leverkusen staat ook na de tweede speelronde in de Champions League nog zonder overwinning”, klinkt het. “Het wordt er niet makkelijker op om na de interlandperiode de eerste overwinning te behalen. De volgende wedstrijd van Die Werkself is tegen PSG.” In de wedstrijden daarna speelt Leverkusen tegen Benfica, Manchester City en Newcastle United.

Qua spel vond de krant dat Leverkusen in beide helften de betere was. “Dat leidde echter niet tot grote kansen. De eerste echte kans kwam door een riskante pass van Jerdy Schouten.” Daaruit wist Christian Kofane de openingstreffer te maken. “De voorsprong was van korte duur, want Ismael Saibari schoot fraai de 1-1 binnen”, looft het de Marokkaan, die door de UEFA tot man van de wedstrijd werd benoemd.

Leverkusen - PSV

Bayer Leverkusen
1 - 1
PSV
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Bayern München
2
6
6
2
Real Madrid
2
6
6
3
PSG
2
5
6
4
Inter
2
5
6
5
Arsenal
2
4
6
6
Qarabağ
2
3
6
7
Dortmund
2
3
4
8
Man City
2
2
4
9
Tottenham
2
1
4
10
Atlético
2
3
3
11
Newcastle
2
3
3
12
Marseille
2
3
3
13
Club Brugge
2
2
3
14
Sporting
2
2
3
15
Frankfurt
2
0
3
16
Barcelona
2
0
3
17
Liverpool
2
0
3
18
Chelsea
2
-1
3
19
Napoli
2
-1
3
20
R. Union SG
2
-2
3
21
Galatasaray
2
-3
3
22
Atalanta
2
-3
3
23
Juventus
2
0
2
24
Bodø/Glimt
2
0
2
25
Leverkusen
2
0
2
26
Villarreal
2
-1
1
27
PSV
2
-2
1
28
København
2
-2
1
29
Olympiakos
2
-2
1
30
Monaco
2
-3
1
31
Slavia
2
-3
1
32
Pafos
2
-4
1
33
Benfica
2
-2
0
34
Athletic
2
-5
0
35
Ajax
2
-6
0
36
Kairat
2
-8
0

Complete Stand

