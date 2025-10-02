Dit is waarom Saibari te laat kwam voor de aftrap bij Leverkusen - PSV

was bij Bayer Leverkusen - PSV (1-1) te laat voor de aftrap van de tweede helft. Na afloop van de wedstrijd wordt duidelijk dat dit te maken had met de regels van de UEFA: scheidsrechter Glenn Nyberg had Saibari terug naar binnen gestuurd omdat hij gaten in zijn kousen had.

PSV wist woensdagavond in de Champions League een punt te pakken op bezoek bij Bayer Leverkusen. Namens de Eindhovenaren wist Saibari het net te vinden. Vlak na de rust was de Marokkaan echter ook al in het nieuws; hij stond niet aan de aftrap voor de tweede helft. Nyberg wachtte heel even met het fluitsignaal, maar besloot de wedstrijd toen alsnog te hervatten. Zo’n vijftien seconden later kwam Saibari vanuit de catacomben het veld op gesprint.

Artikel gaat verder onder video

Na afloop van de wedstrijd wordt duidelijk waarom Saibari een stuk later weer op het veld stond dan zijn tegenstander. Ziggo Sport-presentator Wytse van der Goot weet dat dit komt door zijn kousen, waar hij in de rust gaten in had gemaakt. Dit mocht niet van de arbitrage, waarna hij terug moest naar de kleedkamer. Van der Goot toont vervolgens beelden van Saibari die wordt teruggestuurd naar de kleedkamer, waarna hij zonder gaten in zijn sokken op het veld verschijnt.

Saibari bevestigt deze berichtgeving op de persconferentie. “UEFA-regels”, antwoordt de middenvelder als hem wordt gevraagd waar hij was bij het begin van de tweede helft. Hij legt uit dat hij altijd zijn kousen van achteren knipt, maar dat dit in de eerste helft niet mocht. “Dan mocht ik daarna wel met geknipte sokken spelen”, stelt Saibari, die in de rust gaten in zijn kousen maakte. “Voor de tweede helft zeiden ze: Eigenlijk mag dit ook niet. Toen moest ik weer gaan wisselen.”