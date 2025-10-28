Danny Buijs is alweer aan zijn derde seizoen begonnen als trainer van Fortuna Sittard. De trainer spreekt tegenover Voetbal International over de bijzondere situatie die ervoor zorgde dat Fortuna vorig jaar niet in aanmerking kwam voor de play-offs voor Europees voetbal, en vertelt ook over waar zijn eigen trainersplafond ligt.

De 43-jarige Buijs zit op zijn plek bij Fortuna Sittard, zegt hij. De Dordrechtenaar begon zijn trainerscarrière bij tweededivisionist Kozakken Boys. Daar was hij vier jaar hoofdtrainer, voordat hij de stap maakte naar FC Groningen. Na drie seizoenen in het hoge noorden vertrok hij naar het Belgische KV Mechelen, waar zijn dienstverband na drie maanden alweer werd beëindigd. In de zomer van 2023 begon Buijs aan zijn klus in Sittard.

Artikel gaat verder onder video

De play-offs voor Europees voetbal leken voor het grijpen voor de Limburgse club, en de droom van Europees voetbal was in zicht. Het liep anders: Fortuna kreeg geen licentie van de UEFA. Buijs was verbijsterd en had er volledig de P in.

“Ik heb wel meerdere keren gehad dat ik richting de clubleiding dacht: kom op hé, dit moeten jullie echt gaan veranderen. Toen ik hoorde dat we sowieso niet konden meestrijden om Europees voetbal, was ik verbijsterd. Het eerste wat ik dacht was: wat is dít voor een amateurclub? Goed leidinggeven begint bovenin”, zegt hij.

Ondanks het mislopen van de Conference League heeft de huidige trainer van Fortuna Sittard nog steeds de ambitie om in de internationale competitie te werken. “Dan zie ik twee paden: de subtop van Nederland, een club die structureel in de top acht speelt en misschien een keer Europees voetbal haalt. Of richting het buitenland. Ik ben enorm gecharmeerd van Duits voetbal. Ik ga graag kijken bij Borussia Mönchengladbach en FC Köln.”

Interesse voor Buijs

De 43-jarige sprak zelfs al met een club uit de Zweite Bundesliga. "Ik kon Fortuna Sittard drie keer verlaten. In het begin van mijn laatste jaar bij FC Groningen heb ik met Schalke 04 gesproken. Ze stonden voor een cruciaal weekend. Het kon zijn dat hun trainer eruit ging. Toen wonnen ze een paar keer op rij, dus er gebeurde niks. Was misschien wel goed. Ik denk zelf dat ik toen nog niet klaar was voor die stap. Nu wel”, vertelt de ambitieuze trainer.

Buijs reageert ook op de vraag of hij ooit trainer zou willen worden bij de club waar hij lang voetbalde, Feyenoord. “Als jonge speler had ik dat wel, nu minder. Clubs als Feyenoord en FC Utrecht worden wel vaker aan mij gelinkt. Ik denk dat ik het kan. Maar het is nu niet aan de orde. Robin van Persie doet het goed, Ron Jans ook. Dus je moet gewoon geduldig zijn.”