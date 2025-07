Jonker geeft glasheldere uitleg over reserverol Miedema

Andries Jonker verraste zondag door topscorer aller tijden niet op te stellen in de allesbeslissende groepswedstrijd tegen Frankrijk. In gesprek met de NOS legt de keuzeheer uit dat de spits geen negentig minuten kan spelen, waardoor ze op de bank moet plaatsnemen.

Miedema begon de eerste twee EK-duels van de Oranje Leeuwinnen in de basis. In het eerste groepsduel, tegen Wales (3-0), maakte ze haar honderdste treffer in het shirt van Nederland. Door de nederlaag in het tweede duel, met Engeland (4-0), moet Nederland een hoop doelpunten maken om kans te maken op het bereiken van de kwartfinale. Het mocht daarom ook een verrassing heten dat Jonker kiest voor een voorhoede met Lineth Beerensteyn en Chastity Grant.

In gesprek met de NOS krijgt de bondscoach de vraag of de vier wijzigingen in zijn elftal te maken hebben met fitheid. “Nee, iedereen heeft gisteren getraind en iedereen is inzetbaar”, begint Jonker, waarna hij tekst en uitleg moet geven over de reserverol van Miedema. “Ze kan wel spelen, maar geen negentig minuten”, legt de keuzeheer uit. “Als je dan meedenkt, snap je dat Lineth begint, dat gaat goed, en dan zou Vivianne erbij kunnen komen.” Jonker heeft er dan ook niet aan gedacht zowel Miedema als Beerensteyn op te stellen. “Als ze allebei het einde niet halen, hebben we op het einde niks meer. We verwachten dat Lineth het langer vol kan houden. Vivianne is in de laatste dagen al twee keer gestart, wat voor haar een enorme belasting is.”

Leonne Stentler is blij dat Beerensteyn in de punt van de aanval zal beginnen, zo geeft de analist aan. De aanvaller is niet alleen goed in de omschakeling, wat tegen Frankrijk van belang gaat zijn. “Ik ben met name blij omdat zij het verdedigende werk echt ongelofelijk goed doet. Dat mis ik wel eens bij Miedema.”

