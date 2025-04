'Danny Makkelie mist rode kaart tijdens Ajax - NAC'

Mario van der Ende vraagt zich af of zondagmiddag tijdens het duel tussen Ajax en NAC Breda in plaats van geel een rode kaart had moeten krijgen. De doelman van NAC ging na een half uur voetballen opzichtig in de fout en werkte vervolgens naar de grond. Daarmee ontnam Kortsmit de jonge Ajacied een scoringskans, maar van Danny Makkelie mocht hij desondanks blijven staan.

Voor NAC was er zondagmiddag in het eerste half uur van de uitwedstrijd tegen Ajax heel weinig aan de hand. Het strijdplan van trainer Carl Hoefkens wierp zijn vruchten af. Leo Sauer schoot de bezoekers uit Breda al vroeg op voorsprong en Ajax slaagde er vervolgens niet tot nauwelijks in om door de hechte Bredase defensie te glippen. Maar na ruim een half uur kantelde de wedstrijd volledig. Kortsmit, die verrassend de voorkeur had gekregen boven Daniel Bielica, kreeg de bal teruggespeeld en probeerde vervolgens Konadu uit te kappen, maar verslikte zich volledig in zijn eigen actie en veroorzaakte vervolgens een strafschop.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ibrahim Afellay spreekt zijn complete verbazing uit na Ajax - NAC: 'Ongelooflijk, doodzonde'

“Ik kreeg een terugspeelbal. Ik wil ‘m eigenlijk meteen schieten, maar hij was net iets te hard denk ik. Maar natuurlijk moet je ‘m wegschieten, en sowieso anders na die aanname meteen wegschieten”, zo reageerde Kortsmit na afloop voor de camera van ESPN. De doelman, die tot het bezoek aan Ajax dit seizoen nog geen minuut had gekeept, gaf toe dat hij zijn tegenstander ‘eigenlijk nooit’ probeert uit te kappen. Konadu trapte er in ieder geval niet in en zette zijn lichaam tussen de goalie en de bal. “Hij blokte mij een beetje, maar als ik het zo zie, is het wel licht. Daarna komt er een soort worsteling en legt hij ‘m op de stip. Op het moment zelf weet je het natuurlijk nog niet echt. Hij blokte mij een beetje en dan hoop je dat het erg is, zeg maar. Maar als ik het zo terugzie, valt het ook wel mee natuurlijk.”

LEES OOK: Klaassen haalt zich woede op de hals door actie tijdens Ajax - NAC

Cristian Willaert, de verslaggever van ESPN, vroeg zich vervolgens af of Kortsmit niet bang was om een rode kaart te krijgen. “Van mij hoeft het niet, hoor. Maar je kent de regel: als je niet een poging doet om de bal te spelen en je verijdelt een grote kans, dan moet hij eigenlijk…” Kortsmit begreep waar Willaert op doelde. “Rood geven? Naja goed, hij (Makkelie, red.) zal de regels wel kennen, denk ik. Hij geeft geel. Het is gewoon een kut moment”, aldus de doelman. Met de strafschop en daaropvolgende gelijkmaker van Kenneth Taylor werd Kortsmit natuurlijk al behoorlijk gestraft voor zijn blunder, maar Van der Ende lijkt te suggereren dat de sluitpost niet mocht klagen. “Ippon tegenwoordig geel?”, schreef de voormalig topscheidsrechter tijdens de wedstrijd op X, doelend op de worp van Kortsmit. Ippon is een term afkomstig uit het judo.

Ippon tegenwoordig geel? #Ajanac — Mario van der Ende (@MariovanderEnde) April 6, 2025 Roy Kortsmit maakt een gigantische fout en gooit Don-Angelo Konadu op de grond🫣#ajanac — ESPN NL (@ESPNnl) April 6, 2025

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Remko Pasveer sorteert voor op een carrièreswitch: ‘Ik denk wel dat ik die kwaliteiten heb’ 🔗

👉 'Dit gebeurt er als Francesco Farioli bij Ajax vertrekt'. 🔗

👉 Binnen de gelederen van Ajax is er veel vertrouwen in de 'kritische' Menno Geelen. 🔗

👉 De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema benadrukt haar voorkeur voor de huldiging van Ajax. 🔗

👉 Ajax-trainer Francesco Farioli neemt op 25 april even pauze en maakt een opvallend uitstapje. 🔗