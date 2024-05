PSV-directie benoemt sleutel tot succes: 'Wij hebben veel meer rust, doen meer samen en zijn creatiever'

De rvc van PSV heeft in gesprek met Voetbal International uitgebreid teruggeblikt op de prestaties van het huidige seizoen. Volgens Robert van der Wallen, Ingrid Wolf en Klaas Dijkhoff is er meer rust binnen de club dan bij andere topclubs, wat de basis voor het succes is.

Het drietal ziet een duidelijk verschil tussen de laatste seizoenen en het huidige, niet alleen kijkend naar de ranglijst. Wolf stelt: “Het was een bijzonder seizoen, vooral omdat we van defence naar offence zijn gegaan. Ik ben dol op aanvallend voetbal”. Voormalig politicus Dijkhoff ziet ook vooral veranderingen binnen de directie, die positieve gevolgen hebben gehad. “Hoe je nu kunt spelen, is een gevolg van het gegeven dat we bestuurlijk ook aanvallender, met initiatief konden gaan spelen. In veel seizoenen hadden we plannen, maar konden we as handelen als we verkocht hadden. Vroeger had ik iemand in de familie bij wie na de storting van het loon het saldo altijd op nul stond. Dan loop je iedere keer achter de feiten aan. Zo ging dat hier ook.”

Als Van der Wallen wordt gevraagd naar de sleutel tot het huidige kampioenschap, kijkt hij meerdere decennia’s terug in de tijd. “De basis van het succes is de governance. Die is hier toch wat overzichtelijker dan bij andere club in dit land. De laatste veertig jaar is PSV de meest stabiele club geweest. Ik durf echt te zeggen dat wij ons bij PSV onderscheiden doordat wij in ons gremium intelligente mensen en topprofessionals hebben. De historie wijst uit dat wij veel meer rust hebben, meer samendoen en veel creatiever zijn.”

PSV blijft heel ambitieus, maar weet ook dat de club de lat niet te hoog moet leggen. “Willen wij de Champions League winnen, dan moeten wij naar 500 miljoen salaris en afschrijving. Dat is niet realistisch, daar zal je PSV ook nooit over horen.” De afgelopen jaren was het bestuur van de Eindhovenaren ook niet bang dat zij achter gingen lopen op Ajax, toen die club bijvoorbeeld de halve finales van de Champions League haalde. “Dat Ajax het Bayern München van Nederland ging worden, daar hebben wij nooit in geloofd.” Verder ziet Dijkhoff ook dat het huidige topvoetbal heel erg kan fluctueren, in negatieve zin. “Als de Qatari’s fan zijn van een rechterrijtje-club uit Parijs met een zieltogend bestaan, ja dan wordt PSG groter dan PSV", sneert de man met een verleden bij de VVD.

