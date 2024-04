Weergaloze De Bruyne helpt Manchester City na vroege achterstand alsnog aan gedeelde koppositie

Manchester City is aan de hand van een weergaloze weer in punten gelijk gekomen met Liverpool, de koploper in de Premier League. In het uitduel bij Crystal Palace keek de regerend kampioen al na drie minuten tegen een verrassende achterstand aan, maar de Belg inspireerde de ploeg van Pep Guardiola alsnog tot een duidelijke zege: 2-4.

Jean-Philippe Mateta ontsnapte al vroeg in de wedstrijd aan buitenspel en dook op voor City-doelman Stefan Ortega, de vervanger van de geblesseerde eerste keeper Ederson Morães. De Fransman verschalkte de Duitser met een laag schot, dat via de binnenkant van de verre paal binnensloeg: 1-0. City raakte echter niet erg van de leg door die vroege achterstand en kwam tien minuten later alweer langszij, en hoe: Jack Grealish vond De Bruyne in de vijandelijke zestien, waarop de Belgische middenvelder naar binnen kwam en Palace-keeper Dean Henderson met een fantastische uithaal in de verre kruising passeerde: 1-1. Dat was meteen ook de ruststand.

In het tweede bedrijf had City welgeteld twee minuten nodig om op voorsprong te komen, rechtsback Rico Lewis was de gelukkige. Erling Haaland deed vervolgens op aangeven van De Bruyne ook een duit in het zakje, waarna de Belg zelf met zijn tweede van de middag (en zijn honderdste namens Manchester City) de 1-4 liet aantekenen. De thuisploeg deed via Odsonne Édouard, die Ortega van dichtbij passeerde, nog wel wat terug, maar zijn 2-4 was er eentje voor de statistieken.

Door de uitzege komt Manchester City in punten weer gelijk met Liverpool, dat echter een wedstrijd minder speelde. De koploper speelt zondag het uitduel bij Manchester United. Later op de zaterdag kan Arsenal beide clubs overigens passeren: The Gunners spelen om 18.30 uur (Nederlandse tijd) het uitduel bij het Brighton & Hove Albion van Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke en Joël Veltman.

