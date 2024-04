Het Parool: Mislintat telde miljoenen neer voor spelers die geen enkele A kregen

Sven Mislintat heeft bij Ajax de adviezen van de scouting over meerdere aankopen genegeerd, schrijft Het Parool. De voormalig technisch directeur gaf in zijn tijd in Amsterdam meer dan honderd miljoen euro uit aan spelers die achteraf nooit gehaald hadden mogen worden.

In het scoutingssysteem van Ajax krijgen spelers een beoordeling voor verschillende facetten van hun spel. Deze beoordelingen variëren van positief (een A) tot negatief (een D). Het Parool schrijft dat Borna Sosa, wiens transfer de aanleiding vormde voor het onderzoek naar Mislintat, van de scouting van Ajax geen enkele A ontving. Wel kreeg hij voor een paar onderdelen een B en een C. Ondanks het negatieve advies haalde Mislintat de Kroaat voor acht miljoen euro naar Ajax.

Ook de andere linksback die werd gehaald, Gastón Ávila, werd door de scouting met geen enkele A beoordeeld. Toch betaalde Ajax maar liefst veertien miljoen euro voor de verdediger. Verder negeerde Mislinat het scoutingsapparaat over de transfers van Jakov Medic (twee miljoen) en Benjamin Tahirovic (acht miljoen). Naast de scouts zou de voormalig technisch directeur ook niet naar de technische staf en de voetbalcommissaris hebben geluisterd.

Naast het negeren van de scouting heeft Mislintat ook regelmatig geweigerd om te onderhandelen over aankopen, schrijft de krant. Zo heeft de Duitser geen tegenbod gedaan toen Marc Overmars van FC Antwerp een vraagprijs van 14,5 miljoen euro voor Ávila doorgaf. “Het was de snelste deal ooit”, liet Overmars destijds weten. “De handelswijze is vreemd, maar bewijs voor geldverduistering is er niet”, schrijft de krant.

