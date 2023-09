Hyballa lacht zich suf na eerste half uur van NAC Breda, Roda JC blijft aan kop

De sportieve problemen van NAC Breda zijn na het ontslag van Peter Hyballa nog niet verdwenen. Na goed een half uur speelde vrijdagavond de ploeg al een verloren duel op bezoek bij VVV-Venlo. Koploper Roda JC deed verderop in Limburg wat het moest doen tegen hekkensluiter Telstar, terwijl FC Groningen opnieuw flink teleur stelde.

VVV-Venlo – NAC Breda 3-1

Het ontslag van Peter Hyballa bij NAC Breda heeft in elk geval niet voor een schokeffect gezorgd. Na een bewogen weekje in Breda stond de ploeg van interim-coach Ton Lokhoff na ruim een half uur al met 3-0 (!) achter op bezoek bij nummer VVV-Venlo, bij wie Levi Smans met twee goals de grote man was. Hoewel er direct na de pauze een aansluitingstreffer volgde en NAC Breda in het tweede bedrijf wel de overhand had, werd het nooit meer écht spannend in Venlo.

Artikel gaat verder onder video

Roda JC – Telstar 3-0

Koploper Roda JC had na vijf duels twaalf punten, hekkensluiter Telstar stond puntloos onderaan. Maar een eenvoudige avond hadden de Limburgers desondanks niet, want na de fraaie treffer van clubtopscorer Walid Ould-Chikh na negen minuten hielden de bezoekers de rijen een uur lang alleraardigst gesloten. Totdat Telstar achterin knullig de bal verloor en na een uur voetballen de bal simpel breed gelegd kon worden op Maximilian Schmidt: 2-0. Alles en iedereen bij Telstar was boos, maar het duel was beslist. Het slotakkoord was diep in blessuretijd voor Arjen van der Heide. Roda JC blijft met de beste start sinds 2015/16 aan kop, Telstar blijft onderaan.

FC Groningen – ADO Den Haag 0-1

De zorgen voor Dick Lukkien bij FC Groningen zijn ontzettend groot. In eigen huis ging het eerder dit seizoen mis tegen Willem II (0-0) en ook tegen ADO Den Haag kwam de formatie van Lukkien niet tot scoren. In een goed gevuld stadion maakte Henk Veerman met zijn eerste treffer namens de bezoekers het enige doelpunt van de wedstrijd (zie onder). Daardoor sluit ADO Den Haag aan bij de bovenste teams, terwijl de Eredivisie-degradant na vijf duels slechts zeven punten heeft verzameld. Hoelang blijft het nog rustig in Groningen?

Lees ook: Uitfans gooien beker bier richting de grensrechter: dader wordt gepakt

Overige uitslagen:

Jong Ajax - FC Emmen 3-3

Jong PSV – De Graafschap 1-3

FC Den Bosch – MVV 3-2

FC Dordrecht – Jong FC Utrecht 3-3

Helmond Sport - TOP Oss 1-1



* = nog bezig

Henk Veerman maakt zijn eerste in het shirt van ADO Den Haag 🔰#groado — ESPN NL (@ESPNnl) September 15, 2023