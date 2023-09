Tweede ontslag Peter Hyballa bij NAC komt juist bepaald niet uit de lucht vallen

NAC Breda verbaasde woensdagochtend vriend en vijand met de aankondiging dat trainer Peter Hyballa per direct op straat is komen te staan. Voor ingewijden komt het ontslag van de excentrieke Duitser echter niet als een verrassing; intern borrelde het al langer.

In januari van dit jaar was de verrassing minstens zo groot dat NAC met Hyballa in zee ging. De trainer was immers nog geen drie jaar eerder al na een klein halfjaar door dezelfde club ontslagen. Van buitenaf leek zijn aanstelling echter een schot in de roos: Hyballa leidde het elftal van de veertiende naar de zesde plaats op de eindrangschikking.

Dit seizoen begon sportief met zeven punten uit vijf duels een stuk minder. Belangrijker nog: achter de schermen verviel Hyballa in de fouten die hem eerder ook al de kop kostten in Breda. In een uitgebreide reconstructie schrijft het Algemeen Dagblad: "Dit seizoen gaat het in de onderlinge verstandhouding vanaf de eerste dag van de voorbereiding al mis. Spelers worden afgeblaft en gekleineerd. De opstelling wordt vrijwel iedere week door elkaar gegooid. Houvast ontbreekt en niemand weet zich een houding te geven met de woedeaanvallen van Hyballa." Het leidde tot een zeer negatieve sfeer op en rond de club: "Ingewijden stellen dat de onderlinge relaties in de technische staf, maar ook de verbinding met de spelersgroep tot onder het vriespunt was gedaald."

Ook Voetbal International blikt uitvoerig terug op de tweede periode van Hyballa bij de volksclub. Het weekblad illustreert de teruglopende sfeer met een duidelijk voorbeeld uit de voorbereiding op het huidige seizoen: " In de staf botst het steeds vaker. Spelers worden ondertussen in groepjes aan tafels geplaatst op basis van uiterlijk of karakter. Een van de groepjes krijgt de naam 'de spekkies’. Hyballa vindt ze te dik. Het begint ludiek, maar naarmate de week vordert, gaat de oefenmeester steeds verder. Tot ontsteltenis van de rest van de staf, die aanwinsten, waar maanden werk in is gestoken om ze naar Breda te krijgen, kapot gemaakt ziet worden", schrijft VI.

En dus kwamen de beleidsbepalers in Breda, met name technisch manager Peter Maas en commissaris Pierre van Hooijdonk, tot de conclusie dat een tweede afscheid van Hyballa de juiste stap was. Een pijnlijk moment voor de trainer zelf: "Dat moet een sociaal bevlogen, innemende, belezen en intelligent persoon als Hyballa voor eens en voor altijd aan het denken zetten. Want boven alles doet hij niet anderen, maar vooral zichzelf schromelijk tekort met zijn strapatsen die eerder verdeeldheid zaaien dan harmonie creëren", schrijft het AD.