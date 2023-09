Peter Hyballa wordt te kakken gezet na ontslag bij NAC Breda: 'Je wilde liegen dat ik respectloos was toch, god slaapt niet!'

Jarchinio Antonia heeft geen medelijden met Peter Hyballa. NAC Breda maakte woensdagochtend bekend dat de Duitse oefenmeester niet langer voor de groep staat in het Rat Verlegh Stadion. Hyballa werd eerder dit kalenderjaar aangesteld als hoofdtrainer van NAC Breda, maar mocht na slechts 28 wedstrijden al zijn spullen pakken. Antonia laat er op zijn persoonlijke Instagram geen gras over groeien.

NAC Breda baarde woensdagmorgen opzien met het nieuws dat Hyballa op straat is gezet. De Duitser streek eerder dit jaar neer in Breda toen de club er bedroevend voor stond in de Keuken Kampioen Divisie. Onder leiding van Hyballa speelde NAC Breda zich naar de zesde plaats én veroverde het een startbewijs voor de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. Daarin ging het weliswaar mis tegen FC Emmen, maar Hyballa kon desondanks terugkijken op een prima halfjaar.

In de eerste weken van dit seizoen ging het echter een stuk minder. NAC Breda haalde slechts zeven punten uit de eerste vijf wedstrijden. Het ontslag van Hyballa zorgt desondanks voor veel verbazing. Niet in de laatste plaats omdat NAC Breda vorige week nog een afgetekende 1-4 overwinning boekte op rivaal Willem II. Antonia kan er wel van genieten dat Hyballa is ontslagen. “Je wilde liegen dat ik respectloos was toch. God slaapt niet!!!”, luidt de tekst op de story die hij heeft geplaatst op zijn Instagram.

De reactie van Antonia op het ontslag van Hyballa schiet bij een aantal NAC-supporters in het verkeerde keelgat. “God houdt ook niet van rancune Antonia… Ik snap dat hij wellicht is beledigd door Hyballa. Maar dat hij zoiets op Instagram moet delen maakt hem heel erg klein hoor”, schrijft iemand op X. Antonia, oud-speler van ook onder meer Go Ahead Eagles, FC Groningen en SC Cambuur, heeft er lak aan. “Veel voetballers kennen deze… Je weet toch, supporters zitten altijd dicht op je huid. Je hebt een voorbeeldfunctie, dit dat. Ik ben geen voetballer meer, ik kom jullie jagen! Pas op met wat je zegt, want ik ben geen voetballer meer”, zegt hij in een filmpje.