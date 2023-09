NAC Breda baart opzien en zet Peter Hyballa na 28 wedstrijden op straat

Het seizoen is nog maar een paar weken onderweg, maar in zowel de Eredivisie áls de Keuken Kampioen Divisie zijn de eerste trainers al op straat gezet. Oók NAC Breda heeft afscheid genomen van de oefenmeester die in de eerste competitiewedstrijden langs de lijn stond. Peter Hyballa heeft woensdagochtend te horen gekregen dat hij niet langer aan het roer staat. Dat maakt de huidige nummer tien van de KKD zojuist bekend.

NAC Breda degradeerde in 2019 naar de Keuken Kampioen Divisie en was er alles aan gelegen zo snel mogelijk terug te keren op het hoogste niveau. Maar we zijn inmiddels ruim vier jaar verder en de formatie uit Noord-Brabant strompelt nog altijd door de Keuken Kampioen Divisie. Hyballa loodste NAC Breda vorig seizoen weliswaar naar de zesde plaats én de play-offs voor promotie naar de Eredivisie, maar na vijf wedstrijden in het nieuwe seizoen is het ook voor hem gedaan in het Rat Verlegh Stadion.

NAC Breda heeft een teleurstellende competitiestart achter de rug. Het haalde slechts zeven punten uit de eerste vijf wedstrijden en staat daarmee op de tiende plaats. De achterstand op koploper Roda JC is nu al vijf punten. De timing van het ontslag van Hyballa is desondanks zeer opvallend. NAC Breda zegevierde vorige week immers nog met duidelijke cijfers (1-4) tegen rivaal Willem II. “Peter heeft goed gepresteerd vorig seizoen; na zijn aanstelling in de winter, gingen we van positie 12 naar positie 6. In de zomer hebben we selectie en staf verder versterkt om door te kunnen groeien. Het doorbouwen lukte helaas onvoldoende”, vertelt technisch directeur Peter Maas op de clubsite. “Juist omdat de samenwerking vanuit de trainer naar zijn werkomgeving onvoldoende werd.”

Volgens Maas geloofde de directie er niet in dat de situatie nog gerepareerd kon worden. “De directie van NAC Breda betreurt het zeer, zowel voor de club als voor Hyballa, dat het besluit tot ontslag genomen moest worden”, leest het. Het Rat Verlegh Stadion begint zodoende een waar trainerskerkhof te worden. Volgens Michel Abbink, op X beter bekend als sportzeloot, wisselt de club voor de achtste keer (interims niet meegerekend) van trainer sinds het vertrek van Stijn Vreven in 2018.