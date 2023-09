NAC verklaart bliksemontslag Hyballa: 'Situatie op de werkvloer werd als onveilig gevoeld'

Peter Maas, de technisch directeur van NAC Breda, heeft tekst en uitleg gegeven bij het bliksemontslag van trainer Peter Hyballa. De Duitser moet al na vijf speelronden in het nieuwe seizoen het veld ruimen, de td legt uit hoe de clubleiding tot die beslissing is gekomen.

In gesprek met BN De Stem windt Maas er geen doekjes om: "Als clubleiding vonden we dat het niet goed ging. Op het gebied van samenwerking en verbinding", verduidelijkt hij direct. Dat beeld werd versterkt door de geluiden die binnen verschillende geledingen doordrong: "Van de werkvloer kregen wij daar heel veel signalen over. Al tijden. We hebben veel tijd en moeite ingestoken om dat in goede banen te leiden. Helaas heeft dat niet tot een goed resultaat geleid. Vandaar dat we tot deze maatregel zijn moeten overgaan."

Maas waakt ervoor om met concrete voorbeelden te komen: "Uiteindelijk is Peter ook een werknemer van NAC. En wij als directie en dus als werkgever willen daar zo goed mogelijk mee omgaan." Wel geeft hij aan dat de signalen vanuit de technische, medische en facilitaire staf behoorlijk ernstig waren: "Het is wel zo dat vanuit de mensen op de werkvloer de situatie regelmatig als onveilig werd gevoeld. Daarover zijn we vaak in gesprek geweest om het ten goede te doen kantelen."

Een ommekeer bleef echter uit, waardoor NAC nu al op zoek moet naar een nieuwe hoofdtrainer. Was de aanstelling van Hyballa in januari van dit jaar achteraf een verkeerde inschatting? Dat niet, aldus Maas. "Dat is in het voetbal altijd een kwestie van timing. De analyse was toen dat het bij NAC een dode boel was. Niet alleen qua resultaten, maar ook qua beleving. Wat Peter goed kan, is beleving en energie brengen. Dat heeft hij zeker gebracht. Die credits moet je hem ook zeker geven."