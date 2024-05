'Karelse valt niet alleen journalisten aan: teammanager NAC werkt ook eigen perschef tegen de grond'

Teammanager John Karelse van NAC Breda heeft vrijdagavond na afloop van het uitduel met TOP Oss in de laatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie niet enkel twee journalisten aangevlogen en bedreigd, maar ook de eigen perschef tegen de grond gewerkt. Dat schrijft het Algemeen Dagblad althans. Het is nog niet duidelijk welke consequenties deze acties hebben voor Karelse.

NAC besloot de reguliere competitie vrijdagavond met een teleurstellend gelijkspel tegen laagvlieger TOP Oss. De ploeg uit Breda had aan het 1-1 gelijkspel wel genoeg om kwalificatie voor de nacompetitie af te dwingen. Maar in de aanloop naar het loodzware tweeluik met nummer drie Roda JC zal het toch vooral gaan over het incident na afloop van de uitwedstrijd tegen TOP Oss. Joost Blaauwhof van Voetbal International meldde al dat zich in de mixed-zone een incident had voorgedaan waarbij Karelse was betrokken. De teammanager van NAC zou een ‘collega-medewerker als een dolle’ hebben aangevlogen en ook nog eens twee andere verslaggevers hebben ‘bedreigd’.

Artikel gaat verder onder video

Daarbij is het niet gebleven, want Karelse zou het ook aan de stok hebben gekregen met de perschef van NAC Breda. Op beelden op X is te zien dat NAC-aanvoerder Cuco Martina tijdens een interview met ESPN werd afgeleid door een incident in de mixed-zone. Martina riep een paar keer ‘John’, alvorens een sprint te trekken en de teammanager in bedwang proberen te houden. Je hoort de verslaggever van ESPN zeggen dat er ‘even wat fout gaat’. “Later blijkt dat elftalbegeleider Karelse zich niet heeft kunnen beheersen en zowel verbaal als fysiek is losgegaan tegen twee journalisten en vervolgens ook de eigen perschef, die tussen beiden kwam, tegen de grond heeft gewerkt”, zo schrijft het AD, dat tevens meldt dat Martina de situatie ‘uiteindelijk heeft kunnen kalmeren’.

Volgens Blaauwhof van Voetbal International wil NAC Breda zaterdag alles al ‘op een rijtje zetten’ en een oordeel vellen over het voorval na afloop van de ontmoeting met TOP Oss. Blaauwhof acht de kans aanwezig dat bovenstaande voor Karelse het einde betekent bij NAC. Karelse is sinds april vorig jaar teammanager bij NAC. Hij was er in het verleden ook al werkzaam als assistent-, interim- én hoofdtrainer. Karelse stond ook als voetballer onder contract in Breda.

Bizarre beelden. Aanvoerder Martina die tíj́dens een interview moet ingrijpen om elftalbegeleider Karelse in bedwang te houden. Je schaamt je toch kapot. #NACPraat pic.twitter.com/LMWH0TjU9t — Chris W.M.  (@_ChrisWM_) May 10, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 René van der Gijp brengt vervelend nieuws: ‘Hij is totaal de oude niet meer, echt heel triest is dat’

René van der Gijp weet dat het niet best gaat met de gezondheid van Marc Overmars.