Van Gastel vertrekt ondanks promotie bij NAC: ‘Heb me niet gesteund gevoeld, je weet niet eens de helft’

Jean-Paul van Gastel promoveerde zondagavond met NAC Breda naar de Eredivisie, maar vertrekt deze zomer toch bij de Brabanders. Volgens de oefenmeester is er te veel gebeurd voor hem om langer aan te blijven.

“Jullie weten niet eens de helft van wat er de afgelopen maanden allemaal gebeurd is”, geeft Van Gastel aan in gesprek met NU.nl. “Er is door de lokale media op de man gespeeld. Dat vind ik buiten proportie. Maar misschien hoort dat wel bij deze tijd en ben ik een ouwe lul aan het worden. En dan is er binnen de organisatie ook nog van alles gebeurd.”

Artikel gaat verder onder video

“Mijn staf en ik hebben er alleen voorgestaan”, gaat hij verder. “Nee, ik heb me niet gesteund gevoeld. NAC is een moeilijke club, het is onbeheersbaar. Er is zoveel emotie. Gelukkig lukte het onder die omstandigheden rustig te blijven. En de onrust weg te houden bij de spelers.”

Ook bij ESPN gaat Van Gastel in op de situatie bij NAC. Eerder sprak hij uit dat hij een promotie niet zou vieren door alles wat er is gebeurd, maar daar komt hij toch op terug. “Dat zou wel bij mij passen, maar hoe mijn spelers reageren, hoe de supporters reageren, hoe blij mijn staf is. Dat vind ik heerlijk om te zien, dus ik ga dat lekker vieren met mijn mensen.” Of de directie niet genoeg respect voor hem heeft gehad, wil de trainer zich op dat moment niet over uitlaten. “Ik vind dat allemaal niet meer belangrijk. Dit was mijn laatste wedstrijd. Ik ga misschien nog wel een keer mijn verhaal doen, maar ik heb geen zin om het daar nu over te hebben.”

