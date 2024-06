Van Hooijdonk ziet gekkigheid in het stadion: 'Je valt vijf kilo af door alleen maar op een stoeltje te zitten'

NAC Breda is zondagmiddag met hangen en wurgen gepromoveerd naar de Eredivisie, waar Pierre van Hooijdonk heel erg blij mee is. Toch had het rvc-lid technische zaken bij de club gehoopt op een iets minder spannende wedstrijd, na de met 6-2 gewonnen heenwedstrijd.

In Breda won NAC met grote cijfers, mede dankzij twee rode kaarten bij Excelsior. Veel fans van de club rekenden zich toen al rijk, maar 'met NAC weet je het nooit'. Na 50 minuten stond Excelsior zondag met 4-0 voor, waardoor de achterstand was weggewerkt. Door de 4-1 van de Brabantse ploeg werd uiteindelijk toch Eredivisie-voetbal voor volgend seizoen veiliggesteld. Van Hooijdonk tegen BN De Stem: "Deze dag past heel goed bij het seizoen. Er zat van alles in, het ging alle kanten op. En in de competitie hebben we niet zo goed gepresteerd, zo simpel is het."

NAC eindigde het Keuken Kampioen Divisie-seizoen op een achtste plaats en op basis van het doelsaldo mochten de Bredanaars de play-offs om promotie/degradatie in, die dus werden gewonnen. "Dit is ongelooflijk. En in de allesbeslissende wedstrijd van het seizoen laten we weer een 'oud gezicht' zien, terwijl niemand had verwacht dat we het nog zouden weggeven. Gelukkig is dat ook niet gebeurd. De 4-1 was krankzinnig, maar dat was het hele seizoen. We hebben weer veel meegemaakt."

De voetbalanalist had zelf heel veel moeite met de spanning tijdens de wedstrijd. "Ik denk dat het met mijn hart niet helemaal goed is gegaan. Bovendien denk ik dat de cardiologen in de Bredase ziekenhuizen het na dinsdag sowieso erg druk gaan krijgen. Je valt vijf kilo af door alleen maar op een stoeltje te zitten. De spanning, alles eromheen. Het is te idioot voor woorden, maar het was het me allemaal waard."

