'PSV pakt door en meldt zich opnieuw voor begeerde centrale verdediger'

PSV heeft zich recentelijk wederom gemeld bij FC Utrecht om in te lijven, zo meldt De Telegraaf. Het nieuws komt niet lang na de bevestiging van FC Utrecht om de optie tot koop in het huurcontract van de 21-jarige jeugdinternational te lichten.

De Eindhovenaren hebben zich in januari ook al gemeld bij FC Utrecht voor de multifunctionele Flamingo, die als controlerende middenvelder, centrale verdediger, en rechtsback uit de voeten kan, maar destijds was een transfer niet te realiseren. PSV ziet in Flamingo een speler met veel doorgroeimogelijkheden richting de top. Bovendien heeft technisch directeur Earnest Stewart zich eerder laten ontvallen dat de Eindhovenaren zich nadrukkelijker willen oriënteren op Nederlandse spelers met een dergelijk profiel.

Artikel gaat verder onder video

Eerder deze vrijdag maakte FC Utrecht bekend dat het de optie tot koop van Flamingo heeft gelicht. Hier is volgens De Telegraaf een bedrag van zo'n 2,5 à 3 miljoen euro mee gemoeid. De multi-inzetbare verdediger ligt nu vast tot medio 2027 in de Domstad, maar de kans dat hij volgend seizoen daadwerkelijk in het shirt van FC Utrecht speelt lijkt heel klein.

Vorig seizoen kwam Flamingo op huurbasis in actie voor Vitesse. De Arnhemmers hadden ook een optie tot koop en besloten deze te lichten, maar Sassuolo had een terugkoopoptie bedongen in het contract. De Italianen hebben hier ook gebruik van gemaakt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart voorspelt: PSV wordt ook kampioen in 2024/25

Ibrahim Afellay en Rafael van der Vaart verwachten dat PSV ook volgend seizoen succesvol zal zijn in de Eredivisie.