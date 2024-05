FC Utrecht licht optie tot koop en legt PSV-target voor meerdere jaren vast

FC Utrecht heeft de optie tot koop in het huurcontract van gelicht, zo wordt gemeld op de clubsite. De Domstedelingen maken een transfersom over naar het Italiaanse Sassuolo, waar de Nederlander onder contract stond. Vanwege het definitief overnemen van Flamingo kan FC Utrecht een mooie transfersom verlangen van gegadigde clubs, waaronder PSV.

“Ryan maakt sinds zijn komst naar onze club veel indruk en heeft zich de voorbije maanden bijzonder knap doorontwikkeld”, aldus technisch directeur Jordy Zuidam. “Hij is een dragende speler geworden in het elftal van Hoofdtrainer Ron Jans. Binnen de club was iedereen er dan ook van overtuigd dat we de optie, die in zijn huurovereenkomst met US Sassuolo was opgenomen, moesten lichten.”

De 21-jarige Flamingo is bij FC Utrecht een van de dragende krachten en kwam dit seizoen tot 30 wedstrijden in het shirt van de Utrechters. Hoeveel FC Utrecht overmaakt aan de Italianen is niet bekend. De voormalig speler van Vitesse ligt nu tot medio 2027 vast bij FC Utrecht. Mocht Earnest Stewart, de technisch directeur van PSV, zich daadwerkelijk melden in de Domstad, dan is de verwachting dat hij namens de Eindhovenaren een miljoenenbedrag op tafel moet leggen.

