Periodetitel in Eerste Divisie nog niet verdeeld na gelijkspel in Doetinchem

Roda JC moet nog even wachten op de eerste periodetitel in de Eerste Divisie. De Limburgers kwamen vrijdagavond op bezoek bij De Graafschap niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel (0-0), waardoor een aantal teams in theorie nog over de Trots van het Zuiden kunnen gaan.

De meeste punten (18), de meeste doelpunten (19), het beste doelsaldo (+15) en een spectaculaire manier van voetballen. Roda JC maakte indruk dit seizoen en kon met een voorsprong van vier punten op VVV-Venlo vrijdagavond de periodetitel al binnenhalen. Daar moest het sowieso al langer op wachten, want door bier dat op het veld gegooid werd, werd het duel al vroeg een kwartier gestaakt.

De bekers kwamen uit het uitvak van Roda JC, mede omdat de gasten zagen dat De Graafschap het betere van het spel hadden. Voor de tweede keer dit seizoen kwam Roda JC niet tot scoren, waardoor Bas Sibum met zijn ploeg écht lang, in elk geval nog een week, moet wachten op de definitieve periodetitel. Mocht VVV-Venlo zondagmiddag in eigen huis verliezen, dan is gezien het grote verschil in doelsaldo de periodetitel voor de Limburgers officieus wel al binnen.

