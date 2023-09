FC Groningen blameert zich in eigen huis, eigen fans benadelen SC Cambuur

FC Groningen heeft een uiterst pijnlijke nederlaag geleden in eigen huis tegen FC Den Bosch (0-3). Was de ploeg van Dick Lukkien juist aan de betere hand in de laatste weken, ging het vrijdagavond in eigen huis pijnlijk onderuit tegen de bezoekers, die vier van de laatste vijf officiële wedstrijden hadden verloren.

Daarmee is het goede gevoel dat FC Groningen de laatste weken weer een beetje teruggekregen had na de moeizame seizoensstart weer compleet verdwenen. FC Den Bosch was namelijk ook gewoon de betere in de Euroborg en kwam via Kacper Kostorz niet onterecht op voorsprong, waarna Shalva Ogbaidze na ruim een uur voetballen de score op pijnlijke wijze verder opvoerde.

Artikel gaat verder onder video

Zelfs het uitvallen van uitblinker Teun van Grunsven van FC Den Bosch kon FC Groningen niet in het zadel helpen, mede omdat twee late aansluitingsgoals werden afgekeurd vanwege buitenspel. Een flinke terugval en striemend fluitconcert was het pijnlijke resultaat voor FC Groningen, dat al voor de derde keer dit seizoen punten verspeelde in eigen huis. Vlak voor tijd werd het duel nog gestaakt na wangedrag bij de supporters van FC Groningen. Eenmaal terug op het veld maakte FC Den Bosch uit een corner zelfs nog een derde doelpunt.

SC Cambuur – Jong PSV 3-4

Ook SC Cambuur kwam in eigen stadion met 0-2 achter tegen de talenten van Jong PSV – mede dankzij de eerste profgoal van Tygo Land – en tot overmaat van ramp werd ook Sekou Sylla bij die stand met een directe rode kaart van het veld gestuurd. Trainer Sjors Ultee, die het thuispubliek om Henk de Jong hoorde zingen, deed halverwege een dubbele wissel, ging achterin veel risico nemen, mét succes. Na een geweldige goal van Michael Breij (zie onder), profiteerde Silvester van der Water van geklungel achterin bij Jong PSV: 2-2.

Het publiek gooide vervolgens bier op het veld, waardoor het duel gestaakt moest worden. Dat was voor Jong PSV het moment om de boel opnieuw bij elkaar te brengen, de tactiek door te spreken en voetbalde zich vervolgens beter onder de druk van de Leeuwarders uit. Dat resulteerde in een winnende goal van opnieuw Land, mede omdat Van der Water een gigantische kans op de gelijkmaker nog liet liggen. In de slotfase zorgde Jason van Duiven voor de beslissing in de wedstrijd, de late aansluitingsgoal van de Leeuwarders ten spijt.

Jong AZ – Willem II 0-2

Peter Maes heeft een uitstekend debuut gekend als trainer van Willem II. Nadat er vorige week door hevige regenval een streep ging door de eerste wedstrijd van de opvolger van Reinier Robbemond, kwamen de Tilburgers vrijdagavond op het trainingsveld in Wijdewormer wél in actie. De Belgische coach had maar vijf minuten nodig om zijn ploeg het eerste doelpunt te zien maken: Max Svensson zorgde voor de vroege opsteker. En omdat Jesse Bosch na een uur voetballen de score verdubbelde met een heerlijke poeier van grote afstand, debuteert Maes met een overwinning namens Willem II.

Overige uitslagen:

FC Eindhoven – FC Dordrecht 1-1

MVV – ADO Den Haag 0-3

Telstar – Jong Ajax 3-2

TOP Oss – FC Emmen 0-1

Michael Breij met werkelijk een schitterend doelpunt! 😍



Inmiddels is het 2-2 geworden in Leeuwarden en is de wedstrijd stilgelegd wegens vreugdebier. #camjps — ESPN NL (@ESPNnl) September 29, 2023

😬 FC Groningen komt thuis op achterstand tegen FC Den Bosch... #grodbo — ESPN NL (@ESPNnl) September 29, 2023