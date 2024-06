Enorme flater in Hollandse school-video van KNVB: ‘Onbegrijpelijk’

De KNVB kwam vrijdagochtend met een fraai filmpje om de Oranjekoorts aan te wakkeren, alleen ontbreekt daar volgens Valentijn Driessen en Mike Verweij wel iemand in: . Zijdelings komt het icoon van het Nederlandse voetbal wel voorbij, echter wordt hij wel gemist in de beelden.

Het onderwerp komt ter sprake nadat Pim Sedee aanhaalt dat de Heidi Beckenbauer, de weduwe van de op 7 januari van dit jaar overleden Franz Beckenbauer, voorafgaand aan de openingswedstrijd van Duitsland tegen Schotland het veld opkomt met de EK-trofee die Duitsland in 1972 won. “Kijk, die Duitsers snappen het wel", reageert Driessen in de podcast Kick-off Oranje.

“Er is net een heel mooi filmpje van de KNVB verschenen over de Hollandse school. Daarin komen heel veel spelers langs, en ook heel veel spelers die de Hollandse school vertegenwoordigen, maar volgens mij mis ik de grootste allertijden, ook in de beelden, en dat is Johan Cruijff”, vervolgt de chef voetbal. “Onbegrijpelijk”, reageert collega Verweij.

Overigens zit Cruijff er wel verdekt in geeft Driessen aan. “Op een gegeven moment worden er shirts omhoog gehouden, waaronder het shirt met nummer 14. De hele wereld weet natuurlijk dat dat om Johan Cruijff gaat, maar dan wil je er natuurlijk ook beelden bij. Dat vind ik wel een misser ja.”

Toch is Cruijff niet de enige die gemist wordt in de video van de KNVB. “Ik mis ook jongens als Robin van Persie, Wesley Sneijder”, aldus Driessen. “Marco van Basten, Dennis Bergkamp”, vult Verweij aan. “Arjen Robben zat er volgens mij wel in. Je hebt altijd wel met dit soort filmpjes dat je een of twee mensen vergeet, maar ze vergeten er nu wel heel veel die de belichaming zijn van de Hollandse school. Dat is dan wel jammer", vervolgt Driessen teleurgesteld.

Verder kan het filmpje wel op de goedkeuring rekenen van Driessen. “Het is wel heel goed gevonden en ik vind ook heel goed dat de KNVB dit als unique selling point naar buiten brengt en zich daarmee profileert. Nu is het wel te hopen dat onze grote vriend Ronald Koeman daar gehoor aan geeft. Hij zegt van wel, want hij komt wel nadrukkelijk voor in dat filmpje, maar ik ben heel benieuwd”, is hij sceptisch.

