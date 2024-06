Verweij deelt twee dagen voor Polen - Nederland vervelende zorgen over Brobbey

Mike Verweij verwacht dat de eerste groepswedstrijd van het Nederlands elftal op het EK 2024 tegen Polen aan zich voorbij moet laten gaan. De aanvaller van Ajax en Oranje kreeg woensdag last van zijn hamstring. Uit onderzoek is geen serieuze schade naar voren gekomen, maar volgens Verweij houdt de hamstring van Brobbey wel vocht vast. De verslaggever denkt niet dat de spits naar huis wordt gestuurd.

Brobbey mocht zich na een persoonlijk goed seizoen bij Ajax melden bij het Nederlands elftal ter voorbereiding op het Europees Kampioenschap in Duitsland. De beresterke spits had tot de interland tegen Canada weliswaar pas één keer het shirt van het ‘grote’ Oranje gedragen, maar is door Ronald Koeman desondanks opgenomen in de definitieve selectie voor het eindtoernooi. Of Brobbey ook daadwerkelijk een rol kan gaan spelen, is nog maar de vraag. Tijdens de training van woensdag gingen de alarmbellen af toen hij na een duel met Matthijs de Ligt op de grasmat bleef zitten en uiteindelijk strompelend naar de kant ging.

“Er is gisteren (donderdag, red.) een scan gemaakt en opnieuw onderzoek geweest naar de hamstring van Brobbey. Geen grote schade, maar wél vocht”, zo vertelt Verweij in de podcast Kick-off EURO 2024 van De Telegraaf. Op beelden was te zien dat Brobbey donderdag niet meetrainde met de groep en voor zichzelf aan de slag ging. Dat de hamstring van Brobbey vocht vasthoudt, wil volgens Verweij zeggen dat er wel degelijk iets aan de hand is. “Dat houdt toch in dat er iets is gebeurd in die hamstring. Ik denk dat hij de eerste wedstrijd niet gaat halen. Maar het is niet dusdanig, in ieder geval vooralsnog niet dusdanig dat hij naar huis wordt gestuurd”, zo klinkt het.

Oranje speelt komende zondag zijn eerste groepswedstrijd tegen EK. Vijf dagen later wacht de kraker tegen Frankrijk. De formatie van Koeman sluit de groepsfase op dinsdag 25 juni af tegen Oostenrijk.

