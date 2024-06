AZ nadert akkoord: topscorer Pavlidis levert fraai bedrag op

staat op het punt te vertrekken bij AZ. Volgens Voetbal International nadert de nummer vier van het afgelopen seizoen in Nederland een akkoord met Benfica over een transfer van de Griekse doelpuntenmachine. AZ ontvangt naar verluidt een ‘kleine' twintig miljoen euro.

Daarmee maken de Alkmaarders flinke winst op Pavlidis. De Griek verruilde Willem II in de zomer van 2021 voor een bedrag van 2,5 miljoen euro voor AZ. Een koopje, bleek al snel. Het huwelijk tussen AZ en Pavlidis werd een groot succes. Hij speelde 137 wedstrijden voor Alkmaar Zaanstreek, goed voor 80 doelpunten en 27 assists. Pavlidis had het vooral in het afgelopen seizoen op zijn heupen. Met 33 goals, waarvan 29 in de Eredivisie, in 46 duels in alle competities was hij met grote afstand dé uitblinker in de ploeg van Pascal Jansen en later Maarten Martens.

De prestaties van Pavlidis zijn uiteraard niet onopgemerkt gebleven. Duidelijk was dat hij deze zomer een transfer wilde gaan maken en die gaat er, zoals het er nu naar uitziet, snel komen. AZ nadert een akkoord met Benfica, dat een kleine twintig miljoen euro gaat betalen voor de spits die in Alkmaar nog een contract heeft tot de zomer van 2025. Daarmee wordt Pavlidis in één klap een van de duurste verkopen in de clubhistorie. Die eer is momenteel voor Alireza Jahanbaksh, die in 2019 voor 22,5 miljoen euro vertrok naar Brighton. Vincent Janssen leverde AZ 22 miljoen euro op en vorig jaar nog verkaste Tijjani Reijnders voor 19 miljoen euro naar AC Milan.

