Slot zeer complimenteus: 'Het wordt nu een beetje een slijmverhaal, maar...'

Arne Slot toont zich twee dagen voor de bekerfinale, waarin hij het met Feyenoord opneemt tegen N.E.C., uiterst lovend over zijn collega Rogier Meijer en diens elftal. De oefenmeester ziet in de laatste twee thuiswedstrijden die zijn elftal afwerkte tegen de Nijmegenaren hét bewijs dat de tegenstander zondag absoluut niet onderschat mag worden, ondanks het feit dat het gat tussen beide ploegen op de ranglijst in de competitie maar liefst 25 punten bedraagt.

Op 14 januari van dit jaar, in de eerste speelronde na de winterstop, maakte N.E.C in De Kuip een 2-0 achterstand goed en stapte de ploeg van Meijer met een 2-2 gelijkspel van het veld. Vorig seizoen versloeg Feyenoord de opponent in de bekerfinale in de competitie wél (1-0), maar speelden beide clubs daarna een historische wedstrijd in de achtste finale van het bekertoernooi. Na 120 minuten spelen - en een recordaantal reddingen van toenmalig N.E.C.-doelman Mattijs Branderhorst - stond er een 4-4 eindstand op het bord. De bezoekers trokken in de strafschoppenserie uiteindelijk aan het kortste eind.

Twee afwezigen

Tijdens de voorbeschouwende persconferentie van vrijdag meldt Slot dat zijn elftal er 'goed' voorstaat. "Fit, op de bekende gevallen na, maar we moeten morgen natuurlijk nog wel een keer trainen." Feyenoord mist slechts twee spelers tijdens de eindstrijd: "Quilindschy (Hartman, red.) is er helaas voor hem, en voor ons, niet bij. En dat geldt ook voor Djivai Zechiël, de rest is allemaal op dit moment beschikbaar." De afgelopen twee speelronden in de Eredivisie leverden voor Feyenoord zeges op zowel Ajax (6-0) als Fortuna Sittard op, toch betekent dat niet dat Slot voor dezelfde namen zal kiezen tegen N.E.C.: "Tegen Ajax was het ietsje beter dan tegen Fortuna. Maar: er zijn wel meerdere jongens die constant aantonen dat ze óók kunnen spelen. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we niet alleen elf goede basisspelers hebben, maar dat daarachter ook die ook moeiteloos in de basis zouden kunnen spelen. We zullen zondag zien welke keuzes we daarin maken."

Slijmverhaal

De verslaggever van Rijnmond vraagt vervolgens wat de twee bovengenoemde gelijke spelen tegen N.E.C. Slot precies zeggen. "Wat denk ik iedereen de laatste weken probeert duidelijk te maken", antwoordt de trainer daarop, "En ik ook: dat N.E.C. gewoon een hele goede ploeg is." Daarna krijgt zijn tegenstrever Meijer een compliment: "Eén van de redenen waarom ik het een goede trainer vind, en nou wordt het een beetje een slijmverhaal... maar als wij tegen een ploeg moeten, dan is er een aantal ploegen waar ik vaak naar kijk in de tegenstanderanalyse. Dan is het ook vaak de wedstrijd van N.E.C. die ik voorbij zie komen. Omdat ik vind dat ze altijd een heel goed wedstrijdplan hebben en een idee van spelen. Vandaar dat het niet toevallig is dat niet alleen wij moeite hebben om van ze te winnen, maar dat ze het überhaupt heel goed doen tegen de topploegen in Nederland."

