'Feyenoord heeft Eredivisietrainer op het oog als mogelijke opvolger van Slot'

Feyenoord heeft Joseph Oosting in beeld als mogelijke opvolger van Arne Slot. Dat schrijft De Telegraaf woensdagmorgen. De huidige oefenmeester van de regerend landskampioen én kersverse bekerwinnaar staat bij Liverpool bovenaan het lijstje om Jürgen Klopp na dit seizoen te vervangen. Oosting staat sinds afgelopen zomer aan het roer bij FC Twente. De Tukkers zijn hard op weg om zich als nummer drie van de Eredivisie te plaatsen voor de voorrondes van de Champions League.

Oosting loodste RKC Waalwijk in het afgelopen seizoen naar een knappe negende plaats en bekroonde die prestatie met een overgang naar FC Twente. In Enschede stond hij voor de zware uitdaging om succestrainer Ron Jans te vervangen. FC Twente zag naast Jans weliswaar ook een aantal sterkhouders vertrekken, maar anticipeerde uitstekend op de transfermarkt en kon al vroeg bouwen aan een nieuw succeselftal. Oosting is hard op weg de club naar de Champions League te loodsen. Met nog vier speelronden te gaan is de voorsprong op nummer vier AZ vijf punten.

Liverpool moet diep in de buidel tasten voor Slot

De prestaties van Oosting blijven opnieuw niet onopgemerkt. Hij is in Rotterdam-Zuid in beeld als mogelijke opvolger van Slot. Laatstgenoemde wordt sinds dinsdag nadrukkelijk in verband gebracht met Liverpool. De Engelse grootmacht ziet in Slot een ideale kandidaat om Klopp op te volgen. De Duitse manager maakte eerder dit kalenderjaar bekend na dit seizoen te stoppen als hoofdtrainer van Liverpool. Slot is overigens niet zomaar vertrokken naar Engeland. Liverpool zal diep in de buidel moeten tasten om hem los te weken bij Feyenoord, dat evenals een jaar geleden ‘een miljoenenbedrag als afkoopsom zal eisen’. Dat schrijft De Telegraaf.

“De Rotterdamse club is sinds 24 uur op de hoogte van de zeer serieuze interesse - Slot is de belangrijkste kandidaat om Klopp op te volgen - en is trots op wat de coach bij Feyenoord heeft gepresteerd in de voorbije seizoenen. Maar dat wil niet zeggen dat Slot zich gratis op Anfield mag presenteren”, zo klinkt het. Voor Feyenoord doet zich ‘exact dezelfde situatie’ voor als een jaar geleden. Toen werd Slot na het veroveren van de landstitel nadrukkelijk gelinkt aan een overstap naar Tottenham Hotspur. “De leiding van Feyenoord zag vorige zomer al in dat de club een bijzondere en gewilde coach in huis had. De topmannen bij Feyenoord wilden hem daarom niet voor vijf of tien miljoen euro kwijt aan een Premier League-club. Leeds United werd weggestuurd met hun afkoopsom van vijf miljoen euro en Tottenham hoefde niet te komen praten als er minder dan 15 miljoen euro op tafel kwam”, aldus de krant.

