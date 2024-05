'Ajax nadert akkoord en heeft opvolger Van 't Schip zo goed als zeker binnen'

Ajax nadert een akkoord met het Franse OGC Nice over de overkomst van trainer Francesco Farioli, zo meldt Voetbal International. De 35-jarige Italiaan wordt daardoor 'zo goed als zeker' de opvolger van John van 't Schip, zo weet het weekblad.

Farioli wordt al langere tijd gezien als dé topfavoriet om als hoofdtrainer aan de slag te gaan in de Johan Cruijff ArenA, maar zijn huidige werkgever wilde per se wachten tot het huidige seizoen ten einde was voor de onderhandelingen met de Amsterdammers konden worden opgestart. Inmiddels naderen beide clubs dus een akkoord over de door Ajax te betalen transfersom. Met Farioli zelf is de club er al uit over een contract tot medio 2027.

Artikel gaat verder onder video

Daarnaast schrijft VI dat het 'in de lijn der verwachting ligt' dat Farioli zijn twee vaste assistenten mee zal nemen naar Amsterdam. Dat zijn de Spanjaard Felipe Sanchez Mateos en zijn landgenoot Daniele Cavalletto. Daarnaast zou huidig Jong Ajax-trainer Dave Vos eveneens een rol in de technische staf van Fariloli moeten krijgen.

Met Farioli krijgt Ajax een jonge trainer, die weliswaar nog geen ervaring in de absolute top heeft kunnen opdoen, maar wel kan buigen op een op z'n minst opmerkelijk cv. De Italiaan haalde als speler nooit het profvoetbal, maar was wel werkzaam als keeperstrainer bij een aantal Italiaanse profclubs, bij zowel Benevento als Sassuolo was hij dat onder scheidend Brighton-trainer Roberto De Zerbi. Na een periode als assistent bij het Turkse Alanyaspor stond Farioli bij Fatih Karagümrük in datzelfde land voor het eerst op eigen benen als hoofdtrainer, een functie die hij daarna in Alanya ging uitoefenen. Met Nice, dat hem afgelopen zomer aanstelde, plaatste hij zich voor de groepsfase van de Europa League door in de Ligue 1 als vijfde te eindigen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Derksen: 'Te gek voor woorden als hij de nieuwe trainer van Ajax wordt'

Johan Derksen noemt het in Vandaag Inside 'te gek voor woorden' dat de Italiaan Francesco Farioli mogelijk de nieuwe trainer van Ajax wordt.