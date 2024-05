'Ajax slaat grote slag: Farioli ook bij tweevoudig Champions League-winnaar op de lijst'

Het is niet meer de vraag óf, maar vanaf wanneer Francesco Farioli zich de nieuwe hoofdtrainer van Ajax mag noemen. Volgens Voetbal International is het voor de Amsterdammer en de Italiaanse coach van nu nog OGC Nice enkel een kwestie van de puntjes op de i zetten. Daarmee slaan Ajax een belangrijke slag. De nummer vijf van het afgelopen seizoen in Nederland was immers niet de enige die de komst van Farioli zag zitten. Vooral in Engeland staat hij er goed op.

Erik ten Hag gold naar verluidt als de droomkandidaat, Graham Potter was een belangrijke gegadigde, maar het zal uiteindelijk Farioli worden die met ingang van volgend seizoen voor de groep staat in Amsterdam. De Telegraaf meldde vorige week al dat Ajax en Farioli op hoofdlijnen akkoord waren over een overgang naar de Johan Cruijff ArenA en volgens Voetbal International naderen inmiddels ook de clubs een overeenstemming. Farioli komt over van OGC Nice, de club die hij in het voorbije seizoen naar de vijfde plaats loodste in de Ligue 1.

De prestaties van Farioli in Frankrijk zijn niet onopgemerkt gebleven. Ajax zit al een tijdje achter hem aan, maar is zeker niet de enige club buiten Frankrijk die het wel in hem ziet zitten. Brighton & Hove Albion-trainer Roberto De Zerbi kondigde afgelopen weekend zijn vertrek aan en het duurde niet lang alvorens Farioli in verband werd gebracht met een overgang naar de Britse kust, waar hij in beeld was om zijn oude leermeester op te volgen. Dat bevestigt VI. “De afgelopen weken zijn er in Europa heel wat vacatures vrijgekomen bij clubs uit de vijf sterkste competities. Het is bekend dat Farioli bij Brighton & Hove Albion in beeld was als eventuele kandidaat. Logisch, hij is immers grotendeels gevormd door De Zerbi”, zo klinkt het.

Farioli had ook kunnen terugkeren naar zijn thuisland. “Clubs uit zijn vaderland Italië volgen Farioli al langer”, zo leest het, terwijl naast Brighton nóg een Britse eersteklasser hem naar verluidt op een lijst heeft staan. “Ook Chelsea schijnt hem op een lange lijst met mogelijke opvolgers van Mauricio Pochettino te hebben staan”, schrijft VI. Maar het wordt dus naar alle waarschijnlijkheid Ajax. “Het sterkt Ajax in het idee dat dit de laatste mogelijkheid is om Farioli te strikken. De Amsterdammers geloven dat de talentvolle trainer over een paar jaar niet meer te halen zal zijn voor een Nederlandse club. Ajax pakte de afgelopen weken daarom door in de gesprekken met Farioli en met succes.”

Farioli staat in Amsterdam voor de monsterklus om Ajax er weer bovenop te helpen. Na het dramatische afgelopen seizoen, waarin Ajax in Europa geen potten kon breken en in de Eredivisie genoegen moest nemen met de vijfde plaats, zullen de revanchegevoelens enorm zijn. De bezem moet door de selectie en de club zal zich hier en daar willen versterken, maar dat zal ten opzichte van de vorige zomers met ‘beperkte’ middelen moeten gebeuren. Ajax loopt voor het tweede jaar op rij de benodigde inkomsten uit de Champions League mis en zal mede daarom eerst spelers moeten verkopen alvorens zelf in actie te kunnen komen.

