Ajax slaat toe na 'conflict' bij PSV en haalt talent binnen, maar duidelijk verbeterpunt wordt al benoemd

Waar de achterban van Ajax ruim twee weken na de start van de transferwindow nog altijd wacht op de eerste versterking voor de hoofdmacht, heeft de club wel nieuw talent binnengehaald voor de jeugdopleiding. Aymn Badaoui heeft tijdens zijn stageperiode bij Ajax een dusdanig goede indruk achtergelaten, dat hij definitief aansluit bij de Amsterdammers. Dat meldt Ajax Showtime althans. Badaoui speelde eerder dit seizoen nog voor PSV, maar wegens een ‘conflict’ namen de Eindhovenaren afscheid van de 14-jarige middenvelder.

Het zal overigens nog wel even duren voordat Badaoui officiële wedstrijden kan gaan spelen voor Ajax. Dat komt doordat hij dit seizoen al het shirt van PSV heeft gedragen. “Voor jeugdspelers is het niet toegestaan om gedurende een seizoen van club te wisselen. Badaoui moet het in zijn eerste half jaar in Amsterdam dus doen met trainingen en oefenwedstrijden”, zo schrijft Ajax Showtime donderdag, dat weet dat de jeugdteams van Ajax vrijwel iedere dinsdag oefenwedstrijden afwerken. “De intensiteit van die wedstrijden ligt weliswaar vaak lager dan bij competitiewedstrijden, maar het zal Badaoui wel helpen om wedstrijdritme te behouden.”

Artikel gaat verder onder video

Zo deed de jonge middenvelder in december al mee in een oefenwedstrijd van de Onder 16 tegen Borussia Dortmund. De verwachting is overigens dat hij bij de Onder 15 de ‘meeste trainingsuren’ gaat maken. Volgens Ajax Showtime kan Badaoui niet alleen als aanvallende middenvelder, maar ook als linksbuiten uit de voeten. “Hij staat bekend als een speler die gretig is voor de goal en was vorig seizoen namens PSV Onder 14 goed voor dertien doelpunten en elf assists. Badaoui beschikt over een goede techniek en dito dribbel, heeft het vermogen om medespelers weg te steken, en komt makkelijk vrij tussen de linies.” Hij heeft naar verluidt wel een duidelijk verbeterpunt: zijn houding in het veld.

LEES OOK: Het Nieuwsblad verwacht in 2025 een toptalent bij Ajax, maar is zich bewust van een mogelijk obstakel

Of dat ook de reden is waarom PSV eerder dit seizoen besloot om hem uit te zwaaien, wordt niet duidelijk. Volgens Ajax Showtime zijn de Amsterdammers op dit moment ‘druk bezig’ met het vastleggen en behouden van de grootste talenten. Wat dat betreft heeft de technische leiding de handen vol aan het binnenboord houden van Rayane Bounida. Het achttienjarige talent uit België heeft zich in zijn eerste wedstrijden voor Jong Ajax van zijn beste kant laten zien, maar onduidelijk is of hij na de zomer nog steeds in Amsterdam onder contract staat. Bounia zijn verbintenis loopt aan het einde van dit seizoen af. Hij strijkt naar verluidt een monstersalaris op in de hoofdstad. Ajax wil hem graag langer vastleggen, maar dan zal hij financieel wel moeten inleveren.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wesley Sneijder confronteert Alex Kroes live op tv: 'Het moet maar hier'

Wesley Sneijder uit richting Alex Kroes zijn teleurstelling over het gebrek aan communicatie met Ajax.