Het Nieuwsblad verwacht in 2025 een toptalent bij Ajax, maar is zich bewust van een mogelijk obstakel

Het was na de veelbesproken overstap van van Anderlecht naar Ajax in 2022 lang stil rond de jonge Belg, maar na een aantal uitstekende optredens in de Keuken Kampioen Divisie zijn de verwachtingen in zijn thuisland erg toegenomen. Het Nieuwsblad zou er niet vreemd van opkijken als Bounida op ‘termijn’ een kans krijgt in de hoofdmacht van de Amsterdammers, maar realiseert zich tegelijkertijd dat zijn contractsituatie weleens voor problemen kan gaan zorgen.

Ajax nam Bounida in 2022 over van Anderlecht. De aanvallende middenvelder staat in België te boek als een groot talent, maar het heeft in Nederland even geduurd voordat hij de schijnwerpers op zich gericht wist. Daar kwam in de laatste maanden van het afgelopen kalenderjaar verandering in. In oktober besteedde Het Laatste Nieuws aandacht aan het contract van Bounida bij Ajax. Het Belgische medium schreef dat de achttienjarige middenvelder al een salaris van een half miljoen euro per jaar opstrijkt in Amsterdam. De clubleiding van Ajax wil graag met hem om de tafel om te praten over een nieuw contract, maar hij zal dan waarschijnlijk wel moeten gaan inleveren.

Bounida zijn huidige contract loopt komende zomer af, dus zijn toekomst zal de gemoederen de komende tijd nog wel bezighouden. Niet in de laatste plaats omdat hij zich in de laatste weken voor de jaarwisseling van zijn beste kant liet zien bij Jong Ajax. Hij maakte op 9 december zijn profdebuut tegen De Graafschap en was meteen trefzeker. Vier dagen later maakte hij ook op bezoek bij TOP Oss als invaller een doelpunt, alvorens op 23 december een assist te verzorgen in de thuiswedstrijd tegen Roda JC. “18 jaar is hij ondertussen, maar stilaan lijkt de jonge dribbelaar, die enkele jaren geleden Anderlecht inruilde voor Ajax, eindelijk tot volle wasdom te komen”, zo schrijft Het Nieuwsblad. “Bounida deed de afgelopen jaren veel inspanningen om fysiek sterker te worden en dat werk lijkt nu zijn vruchten af te werpen.”

Ligt zijn toekomst wel bij Ajax?

De prestaties van Bounida in zijn eerste wedstrijden voor Jong Ajax zijn uiteraard niet onopgemerkt gebleven. De Belgische media schreven al vol lof over de aanvallende middenvelder en Het Nieuwsblad dicht hem nu een fraaie toekomst toe. “Als hij zich de komende maanden zo blijft ontwikkelen, zal ook een kans bij het eerste elftal van Ajax op termijn wel volgen. Al zal hij dan eerst wel een akkoord moeten vinden om zijn contract te verlengen”, zo klinkt het. En dat is volgens de krant zeker niet vanzelfsprekend. “Want Bounida verdient momenteel naar verluidt 500.000 euro per jaar en zal gezien de huidige financiële situatie van de Amsterdammers hoogstwaarschijnlijk moeten inleveren.” Of Bounida en zijn entourage daarmee akkoord gaan, zal moeten blijken. Volgens Fabrizio Romano wordt diens ontwikkeling in de gaten gehouden door grote clubs uit het buitenland.

Jorthy Mokio maakt eveneens indruk

Bounida is niet de enige Belg die zich bij Jong Ajax heeft weten te onderscheiden. Dat geldt ook voor Jorthy Mokio, die in februari pas zeventien kaarsjes uitblaast. Hij verruilde KAA Gent afgelopen zomer voor Ajax en heeft zijn officiële debuut in de Amsterdamse grootmacht al gemaakt. “De 16-jarige verdediger kwam pas vorige zomer over van KAA Gent, maar ontpopte zich meteen tot vaste waarde bij Jong Ajax”, zo zag Het Nieuwsblad. “In de Europa League mocht hij zelfs al twee keer invallen bij de hoofdmacht van de Ajacieden. In augustus werd hij met zijn invalbeurt tegen Jagiellonia Bialystok zo ook de jongste speler ooit van Ajax op het Europese toneel. Hoewel Mokio natuurlijk nog erg jong is, zou het ons dan ook niet verbazen, mocht hij in 2025 vaker kansen krijgen bij de Nederlandse recordkampioen”, zo klinkt het.

Mokio kwam in de thuiswedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok een kwartier voor tijd binnen de lijnen en maakte daarmee voor het eerst zijn opwachting in de Amsterdamse hoofdmacht. Ajax-trainer Francesco Farioli liet de jonge Belg een kleine twee maanden later op bezoek bij Qarabag FK opnieuw invallen. Mokio behoorde vervolgens nog tweemaal tot de wedstrijdselectie van Ajax, maar bleef tegen zowel Real Sociedad als NEC op de bank.