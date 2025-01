Peter Bosz reageert ontzettend zuur op succes Quick Boys: ‘Wat een vervelende man’

Quick Boys verraste donderdagavond vriend en vijand door sc Heerenveen na verlengingen uit te schakelen in de achtste finales van de TOTO KNVB Beker (3-2). Veel voetballiefhebbers kunnen genieten van het bekersprookje van de tweededivisionist, maar dat geldt niet voor PSV-trainer Peter Bosz.

Bosz werd vrijdag op een persconferentie gevraagd ‘of hij kan genieten van de voetbalcharme die Quick Boys met zich meebrengt’. “Nee. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar als voetballiefhebber van het voetbal niet”, reageerde de coach van PSV.

“Jij bedoelt dat een amateurclub - of heet dat tegenwoordig nog een amateurclub? – wint van een Eredivisie-club? Nee, dat is voor mij niet zozeer de charme van het voetbal”, vervolgde Peter. “Ik geniet graag van goed voetbal.”

“Dit was niet goed genoeg?”, vroeg een journalist vervolgens aan Bosz. Die reageerde met: “Nee, maar luister… Die jongens hebben het geweldig gedaan, compliment daarvoor. Maar dat is wat anders dan goed voetbal, toch?”

Bosz kreeg vervolgens tegengeworpen dat ‘het wel amusement is’. “Je hebt verschillende vormen van amusement”, reageerde de coach weer. “Dit is dus de verrassing. Als je dat de charme noemt van bekervoetbal: absoluut. Geweldig voor die mensen. Geweldig gedaan Complimenten.”

De beelden van de persconferentie werden door ESPN gedeeld op X. De video werd in nog geen negen uur al meer dan 115.000 keer bekeken en genereerde op het moment van schrijven al meer dan 90 reacties. Verreweg de meeste mensen hekelen de ‘zure’ houding van Bosz over het bekersucces van Quick Boys. “Wat is Peter Bosz toch een vervelende man”, reageert iemand bijvoorbeeld. Andere reacties zijn: “Wat een zure vent zeg…”, “Pfoe, wat een zuurpruim zeg” en “Wat onnodig zurig”.

Loting kwartfinale KNVB Beker: PSV ontvangt Feyenoord

De loting van de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker werd vrijdagmiddag verricht. De volledige loting is als volgt:

Heracles Almelo - FC Utrecht

PSV - Feyenoord

AZ - Quick Boys

Go Ahead Eagles - vv Noordwijk

