Loting kwartfinale KNVB Beker: PSV ontvangt Feyenoord, reuzendoder op bezoek bij AZ

De loting van de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker is vrijdagmiddag live in het ESPN-programma De Voetbalkantine verricht. Ook deze ronde staat er weer een heuse kraker op het programma met PSV - Feyenoord. Reuzendoder Quick Boys gaat op bezoek bij AZ.

Midweeks stonden de achtste finales van de KNVB Beker op het programma. Daarin was donderdagavond de grootste verrassing te noteren. Quick Boys rekende op het eigen sportpark Nieuw Zuid na een zinderende verlenging af met sc Heerenveen (3-2).

Artikel gaat verder onder video

Dinsdagavond was er in het Philips Stadion nog een bijna stunt, toen PSV tegen Excelsior op de rand van de uitschakeling stond. Na een late 3-3 van Ismael Saibari gingen de Eindhovenaren er in de verlenging nog met de overwinning vandoor: 5-4. Naast Quick Boys en PSV zijn ook vv Noordwijk, FC Utrecht, Feyenoord, AZ, Go Ahead Eagles en Heracles Almelo de koker ingegaan voor de kwartfinale van de KNVB Beker.

LEES OOK: Wouter Goes strooit na bekerzege nog wat extra zout in de wonden van Ajax

De wedstrijden in de kwartfinale van de KNVB Beker zullen worden afgewerkt op dinsdag 4, woensdag 5 en donderdag 6 februari 2025. Zodra de loting bekend is, zal de KNVB in overleg met de clubs en de lokale autoriteiten het precieze speelschema gaan bepalen.

Volledige loting kwartfinale KNVB Beker

Heracles Almelo - FC Utrecht

PSV - Feyenoord

AZ - Quick Boys

Go Ahead Eagles - vv Noordwijk

© ESPN

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Feyenoord stelt zwaar teleur: Wie is Jakub Moder, die de problemen moet oplossen?

Dit is Jakub Moder, de middenvelder van Brighton & Hove Albion die het middenveld van Feyenoord moet komen versterken.