Mannen van Vandaag Inside vragen om ontslag van grote naam in Eredivisie

De heren van Vandaag Inside suggereren dat het einde van Peter Bosz als trainer van PSV mogelijk nabij is. De Eindhovenaren wonnen maar drie van hun laatste zeven wedstrijden en verloren afgelopen weekend van PEC Zwolle (3-1).

Wilfred Genee brengt de dolende (nu nog) koploper van de Eredivisie ter sprake tijdens de talkshow. "Wat is er met PSV aan de hand, ze zijn het helemaal kwijt hè? Bosz is het kwijt, korte termijn altijd hè." Johan Derksen is van mening dat de Brabantse club moet denken aan een nieuwe trainer. "Die Bosz moet weg joh, daar moeten ze mee kappen. Wat doet hij daar nog, die Bosz?"

René van der Gijp weet precies uit te leggen waarom het momenteel minder gaat met PSV. "Bij Bosz is het altijd: anderhalf jaar gaat het goed, daarna moet je er gewoon mee stoppen." Vervolgens weet Derksen al knipogend een passende opvolger voor Bosz te noemen: "Dick Advocaat."

Ondanks de mindere resultaten van PSV zijn de Brabanders nog steeds koploper in de Eredivisie. Ajax is de ploeg echter tot op één punt genaderd. FC Utrecht staat derde met zes punten achterstand, terwijl Feyenoord al tien punten moet zien in te halen om nog kampioen te worden.

