Wesley Sneijder laat tafelgenoten raar opkijken door uitspraak over titelrace Eredivisie

Wesley Sneijder is ervan overtuigd dat Ajax een gooi naar de titel kan doen dit seizoen. Maar volgens de analist zijn niet alleen de Amsterdammers daartoe in staat, maar kan ook de verrassing van dit seizoen, FC Utrecht, kampioen worden.

"Ik sprak onlangs wat supporters van Ajax, twee drie weken geleden. Zij zeiden: 'Laat PSV maar alles winnen, dan kunnen wij ons focussen op die tweede plek'. Nu is het allemaal weer anders. Het kan gewoon, Ajax doet mee om de titel." De Amsterdammers staan op één punt van koploper PSV en hebben een voorsprong van vijf punten op de nummer drie van de Eredivisie, FC Utrecht.

Sneijder ziet laatstgenoemde ploeg dan ook in de race zijn "FC Utrecht kan ook de titel pakken." Presentator Wytse van der Goot reageert verbaasd en wil gelijk weten waarom de recordinternational van het Nederlands elftal die mening heeft. Sneijder vat dat in enkele woorden samen. "De komst van Haller. Vlak voor de winterstop dacht ik: Utrecht gaat langzaam wel wegebben. Maar als je gewoon weer 0-0 kan spelen tegen AZ, en met een beetje geluk win je nog met 1-0 door Min in de laatste minuut..."

Met de nieuwe Ivoriaanse aanwinst erbij, die ondertussen 53 keer scoorde in 101 wedstrijden voor de Domstedelingen, krijgt het hele elftal een boost. "Haller heeft zijn kwaliteiten in twee wedstrijden al laten zien. FC Utrecht heeft gewoon een goede selectie. Van achteruit staat het." Daarbij gaan er ook complimenten naar de trainer. "Heel veel arbeid, hoog druk, Ron Jans doet dat geweldig. Er zit veel intensiteit in de ploeg, en nu een topspits erbij. Gezien de concurrentie is het zeker mogelijk."

