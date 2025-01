Kenneth Taylor is boos en begint tijdens duel van Ajax plots over Noa Lang

ESPN-verslaggever Christian Willaert heeft zondagmiddag iets opvallends ontdekt bij Ajax-middenvelder . De journalist zag op camera's dat Taylor op het veld in Heerenveen over de dubieuze afgekeurde goal van PEC Zwolle tegen PSV begon, nadat scheidsrechter Joey Kooij een doelpunt van Ajax afkeurde. De speler van de Amsterdammers heeft het vermoeden van Willaert inmiddels bevestigd bij ESPN.

"Bij PSV, en dan? Wat kwam er achteraan? Bij PSV laten ze hem wel doorgaan, zoiets?", vraagt Willaert aan Taylor, als hij de beelden van zijn eigen uitspraken terugkijkt op ESPN. Daarop te zien is dat Taylor wat roept richting scheidsrechter Kooij, nadat zijn doelpunt in het Abe Lenstra Stadion wers afgekeurd. De suggestie van Willaert kwam aardig in de buurt: "Ja, ik zag bij PEC Zwolle tegen PSV een soortgelijk moment. Ik probeer ook maar wat, haha", geeft Taylor toe.

Taylor doelt daarmee op de afgekeurde goal van PEC Zwolle van zaterdagavond. Het doelpunt is door de VAR Clay Ruperti vermoedelijk onterecht afgekeurd. Bram van Polen reageerde zondagochtend bij het programma Goedemorgen Eredivisie met verbazing: “Ik vind dit wel echt heel bizar. Je ziet het overduidelijk: Noa Lang zorgt ervoor dat Mbayo uiteindelijk geen buitenspel staat. Maar de VAR… Dit is zó’n grote blunder weer… Ik snap hier dus werkelijk waar weer helemaal niets van", bromde de analist.

Een doelpunt van Ajax werd zondagmiddag in Heerenveen vanwege buitenspel bij een soortgelijk moment wél afgekeurd. Het had echter geen grote gevolgen voor de ploeg van Francesco Farioli. Ajax kwam niet in de problemen in Friesland en zegevierde met 0-2.