ESPN-analist geeft live op tv toe niet objectief te zijn over Ajax

Gertjan Verbeek was zondagmiddag namens ESPN analist bij sc Heerenveen - Ajax (0-2). De trainer in ruste gaf vlak voor de aftrap eerlijk toe niet objectief te zijn, hetgeen weer tot ergernis leidde onder sommige kijkers.

Samen met presentatrice Aletha Leidelmeijer en collega-analist Kees Kwakman blikte Verbeek vooruit op de wedstrijd tussen Heerenveen en Ajax. Vlak voor de aftrap sprak Verbeek een duidelijk voorkeur uit. “Ik hoop dat het een leuke middag wordt. Maar ik ben natuurlijk wel een klein beetje pro-Heereveen, dus ik hoop dat Heerenveen zijn niveau haalt. Dan maken ze vandaag een goede kans om een resultaat neer te zetten tegen Ajax”, zei Verbeek, die in het verleden als speler en trainer actief was bij de Friese club.

Dat Verbeek zo openlijk zijn voorkeur voor Heerenveen uitsprak, schoot niet bij iedereen in het goede keelgat. “‘Analist' Verbeek geeft voor de wedstrijd sc Heerenveen - Ajax even aan dat hij niet helemaal objectief is, en dat hij een voorkeur heeft voor Heerenveen”, schrijft een kijker bijvoorbeeld verontwaardigd op X. Diezelfde kijker richtte zich vervolgens in zijn bericht tot ESPN: “Respecteer jullie betalende kijkers eens, en zet objectieve analisten neer bij alle wedstrijden.”

Ondanks de hoop van Verbeek op een resultaat voor Heerenveen, verliet Ajax het Abe Lenstra Stadion uiteindelijk met drie punten. De Amsterdammers zegevierden met 0-2, dankzij doelpunten van Josip Sutalo en Chuba Akpom.

Vind jij dat ESPN-analisten objectief moeten zijn? Laden... 49.2% Ja 24% Nee 26.8% Het maakt mij niet uit 571 stemmen

