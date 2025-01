Ajax nadert PSV tot op één punt na niet al te moeilijke overwinning op Heerenveen

Ajax heeft in het Abe Lenstra Stadion het gat naar koploper PSV verkleind. Doordat de Eindhovenaren dit weekend verloren, kon Ajax profiteren van een misstap, en dat is precies wat er gebeurde. Het SC Heerenveen van Robin van Persie kon te weinig inbrengen tegen de mannen van Francesco Farioli. In Friesland eindigde de wedstrijd in 0-2 voor de bezoekers.

Eerder dit weekend ging PSV keihard onderuit in Zwolle, waar Filip Krastev met twee doelpunten enorm belangrijk was voor de Blauwvingers. In Tilburg liep Feyenoord ook averij op, want de Rotterdammers kwamen niet verder dan een 1-1 tegen promovendus Willem II. Voor Ajax was het dus zaak om te profiteren van het puntenverlies van de concurrentie. Met een overwinning, en dus drie punten erbij, zou de achterstand op PSV worden teruggebracht tot één punt.

Afgelopen midweek was er een om snel te vergeten voor de Amsterdammers. In Alkmaar, in een duel waarbij geen uitsupporters aanwezig mochten zijn, werd van AZ verloren. Dat betekende het einde van het Amsterdamse avontuur in het bekertoernooi. Nadat het Friese volkslied had geklonken in het Abe Lenstra Stadion kon de wedstrijd beginnen.

Heerenveen schoot meteen uit de startblokken en zette de nummer twee van de ranglijst flink onder druk. Na een kwartier kantelde het spelbeeld echter. Mika Godts ging om keeper Mickey van der Hart heen en probeerde een penalty te versieren. Scheidsrechter Joey Kooij had zijn hand echter al in de lucht gestoken wegens buitenspel van de Belg in Amsterdamse dienst.

Even later lag de bal wel in het net. Verdediger Josip Sutalo kopte de bal via de korte hoek binnen in het doel van Van der Hart, die slechts kon toekijken. In de 27e minuut moest Heerenveen noodgedwongen wisselen; spits Rallis verliet het veld en werd vervangen door Ilias Sebaoui.

De rest van de eerste helft verliep vrij rustig. Ajax kreeg nog één grote kans met Brobbey en Traoré, die samen op het doel van Heerenveen afgingen. Eerstgenoemde tikte de bal wel binnen, maar hij wist zelf ook dat hij buitenspel stond. Met een stand van 0-1 zochten de spelers de kleedkamers op.

In de tweede helft, die redelijk chaotisch begon, leek Ajax opnieuw te scoren. Taylor schoot de bal binnen op aangeven van Gaaei, waardoor het 0-2 leek te staan voor Ajax. Maar na tussenkomst van de VAR bleek de Deense back buitenspel te hebben gestaan, waardoor het doelpunt werd afgekeurd. Er ging dus wéér een streep door een Ajax-treffer.

Even later was het opvallend dat Andries Noppert aan het warmlopen was. Dit trok de aandacht, aangezien Heerenveen-coach Robin van Persie al flink wat kritiek had gekregen voor een eerdere wissel tijdens het bekertoernooi.

In de 82e minuut viel uiteindelijk de beslissing. Chuba Akpom, ingevallen voor Mika Godts, kon via een kluts eenvoudig binnenkoppen. Daarmee stelde hij de eindstand van 0-2 veilig en bezorgde hij Ajax een belangrijke overwinning.