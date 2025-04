Wieffer brengt landgenoot in grote problemen: Taylor trekt derde (!) rode kaart

In de Premier League-wedstrijd tussen Crystal Palace en Brighton & Hove Albion zijn zaterdag liefst drie rode kaarten uitgedeeld, waarvan één voor . De international van het Nederlands elftal pakte in de blessuretijd zijn tweede gele kaart, nadat hij in de problemen werd gebracht door landgenoot .

Crystal Palace won de wedstrijd uiteindelijk met 2-1. De thuisploeg incasseerde in de slotfase twee rode kaarten: zowel Eddie Nketiah (78ste minuut) als Marc Guehi (91ste minuut) werd weggestuurd met twee gele prenten. Arbiter Anthony Taylor kende twaalf minuten aan blessuretijd toe. Daarin zocht Brighton uiteraard naar de gelijkmaker.

Artikel gaat verder onder video

De bezoekers hadden aanvankelijk een overschot van twee spelers, maar moesten zelf ook een rode kaart incasseren. Wieffer speelde de bal met de borst te kort terug op Van Hecke, die daarna genoodzaakt was om een overtreding te begaan op Daichi Kamada om een vrije doortocht voor de Japanner te voorkomen.

De wedstrijd eindigde in 2-1. Voor de 24-jarige Van Hecke is het de tweede rode kaart uit zijn profloopbaan. Hij werd in het seizoen 2021/22 al eens met een directe rode kaart weggestuurd, toen als speler van Blackburn Rovers.