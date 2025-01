Grote naam ontbreekt opeens bij Ajax: ‘Opgelegd van hogere hand’

Ajax begint zondagmiddag zonder aan de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (14.30 uur). De rechtsback begint op de reservebank, in afwachting van een winterse transfer naar AS Roma. Gertjan Verbeek denkt dat Francesco Farioli van hogere hand opgelegd heeft gekregen om geen risico te nemen met Rensch.

Rensch staat op de nominatie om Ajax deze maand te verlaten voor een avontuur bij AS Roma. Transferspecialist Fabrizio Romano bevestigde eerder dit weekend al dat de clubs vrijwel rond zijn over een transfer van de 22-jarige verdediger.

Farioli bevestigt vlak voor de aftrap van sc Heerenveen - Ajax dat de reservebeurt van Rensch niet los kan worden gezien van de interesse van AS Roma. De Italiaanse trainer kiest op de rechtsbackpositie voor Anton Gaaei. “Devyne is goed bezig. Hij traint goed. Maar zoals je weet zijn er dingen gaande”, zegt Farioli voor de camera van ESPN.

“Een van mijn taken als trainer is om de speler te beschermen”, vervolgt de Ajax-trainer. “Mijn wens is om Devyne tot het einde van dit seizoen hier te houden. En hopelijk ook erna. Er zijn veel geruchten rondom hem. Ik denk dus dat het voor hem beter is om weliswaar met het team te zijn, maar niet te starten. Het is mijn beslissing”, aldus Farioli.

Verbeek reageert langs het veld op de beslissing om Rensch op de bank te zetten. “Ik denk dat Farioli wat van bovenaf te horen heeft gekregen. Ik denk dat Ajax het geld hard nodig heeft, om eventueel een nieuwe investering te doen. Dus ik denk dat dit misschien wel is opgelegd van hogere hand”, stelt de analist en trainer in ruste, die ook nog refereert aan de blessure die Ajax’ transferdoelwit Raúl Moro (Real Valladolid) eerder deze week opliep in een wedstrijd tegen Espanyol. “Ze hadden zelf interesse in hem en die is geblesseerd geraakt.”

Vind jij dat Ajax de juiste keuze maakt door Devyne Rensch nu al te verkopen? Laden... 75.6% Ja, goed om nu te verkopen 13.9% Nee, had hem langer moeten houden 10.5% Twijfel, hangt van de opvolger af 1364 stemmen

