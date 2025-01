PSV zwaait verdediger met aflopend contract in januari al uit

PSV gaat op korte termijn afscheid nemen van Fredrik Oppegard, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. De Eindhovenaren zijn dicht bij een definitief akkoord met AJ Auxerre over een transfer van de Noorse linksback. Daarmee wordt hij een halfjaar voor zijn contract afloopt definitief van de hand gedaan.

Oppegard gaat PSV volgens de regionale krant zeer binnenkort inruilen voor AJ Auxerre. Een definitief akkoord over zijn transfer zou dichtbij zijn, waardoor hij spoedig kan vertrekken. De 22-jarige Noor begon het seizoen als basisspeler door blessures bij de concurrentie, maar verloor deze al snel aan Matteo Dams na enkele zwakke optredens. Met de naderende terugkeer van Sergiño Dest lijkt de kans op speeltijd helemaal verkeken, dus is een vertrek uit Eindhoven voor beide partijen het beste.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Peter Bosz steekt met cynische grap de draak met Ajax

Doordat Oppegard nog maar een contract tot het einde van het seizoen had bij PSV, hadden de Eindhovenaren niet de beste onderhandelingspositie. Volgens het ED vertrekt de Noor ‘normaal gesproken’ voor een kleine vergoeding en een doorverkooppercentage naar de nummer elf van Frankrijk. Daarmee hoopt PSV te kunnen profiteren als Oppegard zich in de komende jaren toch ineens fantastisch ontwikkelt.

LEES OOK: Noa Lang doet zijn imago eer aan met lyrics in nieuw nummer

Oppegard brak nooit echt door bij PSV

Oppegard maakte in de zomer van 2019 de overstap van Valerenga naar PSV, waar hij samen met Johan Bakayoko in een gastgezin opgroeide. De verwachtingen van de linksback waren erg hoog, maar deze wist hij in Eindhoven nooit waar te maken. In totaal speelde hij twintig duels in het eerste elftal van de regerend landskampioen. Tussendoor maakte hij ook verhuurperiodes door bij Heracles Almelo en Go Ahead Eagles, waarvoor hij respectievelijk vijftien en negen keer in actie kwam.

Vind jij dat PSV de juiste keuze maakt door Fredrik Oppegard nu te verkopen? Laden... 94.2% Ja, het is beter voor beide partijen 5.8% Nee, ze moeten hem behouden 86 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Clubiconen walgen van Noa Lang: 'Waar is die jongen mee bezig?'

Twee absolute PSV-iconen hebben het helemaal gehad met Noa Lang.